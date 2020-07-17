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В Подмосковье за полгода изъяли из оборота почти полтонны наркотиков
Подмосковные полицейские изъяли из оборота почти полтонны наркотиков за первое полугодие 2020 года, что почти в полтора раза меньше, чем за аналогичный период... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:34
московская область (подмосковье)
происшествия
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московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье за полгода изъяли из оборота почти полтонны наркотиков

14:34 17.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Подмосковные полицейские изъяли из оборота почти полтонны наркотиков за первое полугодие 2020 года, что почти в полтора раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщила пресс-служба областного главка МВД РФ.
Так, за аналогичный период 2019 года изъято около 725 килограммов наркотиков.
"За шесть месяцев 2020 года... из незаконного оборота изъято почти 450 килограммов наркотиков, в том числе 55 килограммов героина, 290 килограммов мефедрона, 19 килограммов марихуаны, 30 килограммов гашиша, 34 килограммов N-метилэфедрона, 12,6 килограмма амфетамина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в первом полугодии зарегистрировано свыше 4,2 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ, из которых 3545 (84%) относятся к категории тяжких и особо тяжких.
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