В Подмосковье за полгода изъяли из оборота почти полтонны наркотиков

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Подмосковные полицейские изъяли из оборота почти полтонны наркотиков за первое полугодие 2020 года, что почти в полтора раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщила пресс-служба областного главка МВД РФ.

Так, за аналогичный период 2019 года изъято около 725 килограммов наркотиков.

"За шесть месяцев 2020 года... из незаконного оборота изъято почти 450 килограммов наркотиков, в том числе 55 килограммов героина, 290 килограммов мефедрона, 19 килограммов марихуаны, 30 килограммов гашиша, 34 килограммов N-метилэфедрона, 12,6 килограмма амфетамина", - говорится в сообщении.