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В Ломбардии оценили ситуацию с аппаратами ИВЛ
Итальянские власти увеличивают число мест в палатах интенсивной терапии, для которых всегда необходимы аппараты искусственной вентиляции легких, заявил РИА... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:29
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коронавирусы
ломбардия
здоровье - общество
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, ломбардия, здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, италия, в мире

В Ломбардии оценили ситуацию с аппаратами ИВЛ

14:29 17.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАппарат ИВЛ
Аппарат ИВЛ
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Аппарат ИВЛ. Архивное фото
РИМ, 17 июл – РИА Новости. Итальянские власти увеличивают число мест в палатах интенсивной терапии, для которых всегда необходимы аппараты искусственной вентиляции легких, заявил РИА Новости представитель асессора области Ломбардия по вопросам здравоохранения Джулио Галлеры.
"Правительственный план предусматривает увеличение мест в интенсивной терапии на 50-70% в свете возможного прихода второй волны. Все областные медицинские власти оборудуют свои больницы новыми койками, поэтому аппараты ИВЛ необходимы всегда", - заявил он, комментируя заявление о том, что Россия возобновила поставки ИВЛ за рубеж.
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По словам представителя областного правительств Ломбардии, помимо закупок аппаратура и медикаменты поставляются за счет пожертвований со стороны различных организаций.
На этой неделе глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия возобновила экспорт аппаратов искусственной вентиляции легких после запрета, введенного в РФ в отношении поставок медицинской продукции в период активного распространения коронавируса.
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"Ломбардия должна увеличить число мест в интенсивной и субинтенсивной терапии с примерно 800 до 1446, причем не для экстренных ситуаций, а в структурном плане. И для каждого места нужен аппарат", - сказал сотрудник пресс-службы Галлеры.
В конце марта посол Италии в Москве Паскуале Терраччано заявил, что Россия передала Италии 600 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЛомбардияЗдоровье - ОбществоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)МоскваИталияВ мире
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