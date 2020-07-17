В Ломбардии оценили ситуацию с аппаратами ИВЛ

РИМ, 17 июл – РИА Новости. Итальянские власти увеличивают число мест в палатах интенсивной терапии, для которых всегда необходимы аппараты искусственной вентиляции легких, заявил РИА Новости представитель асессора области Итальянские власти увеличивают число мест в палатах интенсивной терапии, для которых всегда необходимы аппараты искусственной вентиляции легких, заявил РИА Новости представитель асессора области Ломбардия по вопросам здравоохранения Джулио Галлеры.

"Правительственный план предусматривает увеличение мест в интенсивной терапии на 50-70% в свете возможного прихода второй волны. Все областные медицинские власти оборудуют свои больницы новыми койками, поэтому аппараты ИВЛ необходимы всегда", - заявил он, комментируя заявление о том, что Россия возобновила поставки ИВЛ за рубеж.

По словам представителя областного правительств Ломбардии, помимо закупок аппаратура и медикаменты поставляются за счет пожертвований со стороны различных организаций.

На этой неделе глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия возобновила экспорт аппаратов искусственной вентиляции легких после запрета, введенного в РФ в отношении поставок медицинской продукции в период активного распространения коронавируса

"Ломбардия должна увеличить число мест в интенсивной и субинтенсивной терапии с примерно 800 до 1446, причем не для экстренных ситуаций, а в структурном плане. И для каждого места нужен аппарат", - сказал сотрудник пресс-службы Галлеры.

В конце марта посол Италии Москве Паскуале Терраччано заявил, что Россия передала Италии 600 аппаратов искусственной вентиляции легких.