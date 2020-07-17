Пулково четвертый день подряд проверяют из-за сообщений о минировании

"В связи с поступлением анонимного сообщения на электронную почту о возможном минировании воздушных судов и здания терминала в данный момент проводится проверка силами полиции и службой авиационной безопасности согласно установленному регламенту. По этой причине возможна задержка части рейсов на вылет", - сказали в пресс-службе.