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Пулково четвертый день подряд проверяют из-за сообщений о минировании
Терминал петербургского аэропорта "Пулково" и самолеты вновь проверяют после сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:28
пулково (аэропорт)
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пулково (аэропорт), происшествия

Пулково четвертый день подряд проверяют из-за сообщений о минировании

14:28 17.07.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Терминал петербургского аэропорта "Пулково" и самолеты вновь проверяют после сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
"В связи с поступлением анонимного сообщения на электронную почту о возможном минировании воздушных судов и здания терминала в данный момент проводится проверка силами полиции и службой авиационной безопасности согласно установленному регламенту. По этой причине возможна задержка части рейсов на вылет", - сказали в пресс-службе.
Во вторник, среду и четверг в "Пулково" также проводилась проверка после сообщений о "минировании". Угрозы оказались ложными.
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Пулково (аэропорт)Происшествия
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