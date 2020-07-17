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ЦИК Белоруссии против идеи о допуске к выборам только отслуживших в армии
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что не поддерживает идею закрепить в конституции страны норму о том, что в президенты республики может... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:27
лидия ермошина
цик белоруссии
александр лукашенко
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в мире
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РИА Новости
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353
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лидия ермошина, цик белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

ЦИК Белоруссии против идеи о допуске к выборам только отслуживших в армии

14:27 17.07.2020
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© Фото предослено пресс-службой ЦИК БелоруссииГлава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
© Фото предослено пресс-службой ЦИК Белоруссии
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина. Архивное фото
МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что не поддерживает идею закрепить в конституции страны норму о том, что в президенты республики может выдвигаться только человек, отслуживший в армии, отметив, что это не соответствует международным нормам.
В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, заявил, что служба в армии должна стать обязательным требованием для желающих занять пост президента Белоруссии, эту норму можно прописать в новой конституции.
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"У меня подобная инициатива одобрения не вызовет", - заявила Ермошина в эфире "Еврорадио" в пятницу.
По ее словам, "тогда и женщин надо в армию призывать, как в Израиле, больше никак".
"Я думаю, это не соответствует международным стандартам. Естественно, эта норма ограничит участие в выборах значительное количества граждан", - отметила глава ЦИК.
Она добавила, что "можно быть мужчиной, но в армии не служить по самым разным причинам, и религиозным, и в связи с состоянием здоровья".
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Лидия ЕрмошинаЦИК БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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