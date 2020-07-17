ЦИК Белоруссии против идеи о допуске к выборам только отслуживших в армии

МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Глава Центризбиркома Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что не поддерживает идею закрепить в конституции страны норму о том, что в президенты республики может выдвигаться только человек, отслуживший в армии, отметив, что это не соответствует международным нормам.

В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко , посещая 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, заявил, что служба в армии должна стать обязательным требованием для желающих занять пост президента Белоруссии, эту норму можно прописать в новой конституции.

"У меня подобная инициатива одобрения не вызовет", - заявила Ермошина в эфире "Еврорадио" в пятницу.

По ее словам, "тогда и женщин надо в армию призывать, как в Израиле, больше никак".

"Я думаю, это не соответствует международным стандартам. Естественно, эта норма ограничит участие в выборах значительное количества граждан", - отметила глава ЦИК.