В Москве вечером ожидаются девятибальные пробки из-за непогоды

"Вечерние 9 баллов сопровождают нас всю неделю. Сегодня многие уезжают на дачу и застрянут в пробках. Чтобы добраться домой быстрее, советуем пересесть на общественный транспорт. Если поедете на авто, то в сторону области лучше "проскочить" до 15 или уже после 20 часов", - говорится в сообщении.