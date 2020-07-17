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В Москве вечером ожидаются девятибальные пробки из-за непогоды
Пробки до 9 баллов ожидаются в Москве вечером в пятницу, осложнить обстановку могут погодные условия, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:27
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569264161_0:68:1280:788_1400x0_80_0_0_39c702414ed6a864cde9e67bb743afd6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, химки, общество

В Москве вечером ожидаются девятибальные пробки из-за непогоды

14:27 17.07.2020
645
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПробки в Москве
Пробки в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пробки в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пробки до 9 баллов ожидаются в Москве вечером в пятницу, осложнить обстановку могут погодные условия, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
"Вечерние 9 баллов сопровождают нас всю неделю. Сегодня многие уезжают на дачу и застрянут в пробках. Чтобы добраться домой быстрее, советуем пересесть на общественный транспорт. Если поедете на авто, то в сторону области лучше "проскочить" до 15 или уже после 20 часов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что осложнить дорожную ситуацию могут погодные условия - дождь и гроза. Крупные перекрытия - не запланированы, однако могут возникнуть затруднения в связи с дорожными работами в Шереметьевском тоннеле на ТТК, на внутренней стороне 39-го км МКАД, на Киевском путепроводе ТТК, на Волоколамском шоссе - 68-й км МКАД, на Проспекте мира, на Большом Каменном мосту. Будет затруднено движение на Волгоградском проспекте, Щёлковском шоссе, проспекте Мира, Ленинградском шоссе от Химок, Волоколамском шоссе, Рязанском проспекте.
002020
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