В Тверской области девушку ударили отверткой и задушили

БРЯНСК, 17 июл — РИА Новости. Житель Тверской области задержан подозрению в убийстве девушки, которую он, по версии следствия, ударил отверткой в грудь и задушил, а тело спрятал в лесу, сообщает СУ СК России по региону.
Безвестно пропавшую девушку в Тверской области с 13 июля искали следователи и криминалисты СУ СК, сотрудники полиции и МЧС, поисковики и добровольцы. Последним ее видел 25-летний житель поселка Оленино, который заявлял о непричастности к исчезновению знакомой. Тело пропавшей с признаками насильственной смерти было обнаружено 16 июля в лесу в 2,5 километра от села Татево Оленинского района.
"Подозреваемый в совершении преступления задержан, с ним проводятся следственные и процессуальные действия", — говорится в сообщении
По версии следствия, 12 июля подозреваемый вместе со своей знакомой выехал в лес. На почве возникшего в ходе распития алкоголя конфликта молодой человек, как полагает следствие, убил девушку: ударил отверткой в грудь, после чего задушил. С целью сокрытия следов преступления он ее раздел, раскидав одежду по лесу, там же спрятал тело.
С целью установления точной причины смерти потерпевшей назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По данным прокуратуры региона, Оленинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте молодого человека. Расследование уголовного дела продолжается.