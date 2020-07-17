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В Тверской области девушку ударили отверткой и задушили
Житель Тверской области задержан подозрению в убийстве девушки, которую он, по версии следствия, ударил отверткой в грудь и задушил, а тело спрятал в лесу,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:54
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область, происшествия

В Тверской области девушку ударили отверткой и задушили

14:23 17.07.2020 (обновлено: 18:54 17.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БРЯНСК, 17 июл — РИА Новости. Житель Тверской области задержан подозрению в убийстве девушки, которую он, по версии следствия, ударил отверткой в грудь и задушил, а тело спрятал в лесу, сообщает СУ СК России по региону.
Безвестно пропавшую девушку в Тверской области с 13 июля искали следователи и криминалисты СУ СК, сотрудники полиции и МЧС, поисковики и добровольцы. Последним ее видел 25-летний житель поселка Оленино, который заявлял о непричастности к исчезновению знакомой. Тело пропавшей с признаками насильственной смерти было обнаружено 16 июля в лесу в 2,5 километра от села Татево Оленинского района.
"Подозреваемый в совершении преступления задержан, с ним проводятся следственные и процессуальные действия", — говорится в сообщении
По версии следствия, 12 июля подозреваемый вместе со своей знакомой выехал в лес. На почве возникшего в ходе распития алкоголя конфликта молодой человек, как полагает следствие, убил девушку: ударил отверткой в грудь, после чего задушил. С целью сокрытия следов преступления он ее раздел, раскидав одежду по лесу, там же спрятал тело.
С целью установления точной причины смерти потерпевшей назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По данным прокуратуры региона, Оленинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте молодого человека. Расследование уголовного дела продолжается.
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тверская областьПроисшествия
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