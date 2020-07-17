В Тверской области девушку ударили отверткой и задушили

По версии следствия, 12 июля подозреваемый вместе со своей знакомой выехал в лес. На почве возникшего в ходе распития алкоголя конфликта молодой человек, как полагает следствие, убил девушку: ударил отверткой в грудь, после чего задушил. С целью сокрытия следов преступления он ее раздел, раскидав одежду по лесу, там же спрятал тело.