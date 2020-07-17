Украина призвала другие страны осудить голосование по поправкам в Крыму

КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины призвала членов парламентов иностранных государств и международных парламентских организаций осудить проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в Крыму, соответствующее заявление на заседании Рады в пятницу поддержали 306 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ранее министерство иностранных дел Украины призвало ввести санкции против организаторов голосования по внесению изменений в Конституцию РФ на территории полуострова, добавив, что результаты "не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом".
"Верховная рада Украины призывает членов парламентов иностранных государств и международных парламентских организаций осудить проведение незаконного общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым", - говорится в заявлении.
Депутаты просят также международных партнеров Украины дать оценку действиям Российской Федерации по организации и проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Парламентарии призвали демократические страны мира к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Российскую Федерацию с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Голосование по поправкам к Конституции России проходило с 25 июня по 1 июля. За принятие поправок проголосовали 77,92%. Они вступили в силу 4 июля. Одна из поправок гласит, что Российская Федерация защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Все действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории государства, а также призывы к ним не допускаются.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в Европе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".