Украина призвала другие страны осудить голосование по поправкам в Крыму

Депутаты просят также международных партнеров Украины дать оценку действиям Российской Федерации по организации и проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Парламентарии призвали демократические страны мира к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Российскую Федерацию с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Голосование по поправкам к Конституции России проходило с 25 июня по 1 июля. За принятие поправок проголосовали 77,92%. Они вступили в силу 4 июля. Одна из поправок гласит, что Российская Федерация защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Все действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории государства, а также призывы к ним не допускаются.