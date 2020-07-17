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Краснов оценил ситуацию с киберпреступностью
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил рассмотреть возможность внесудебной блокировки зеркал ранее заблокированных сайтов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:15
игорь краснов
общество
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353
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игорь краснов, общество

Краснов оценил ситуацию с киберпреступностью

14:15 17.07.2020
27
© РИА Новости / Владимир АстапковичГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил рассмотреть возможность внесудебной блокировки зеркал ранее заблокированных сайтов, сообщает пресс-служба ведомства.
Краснов провел совещание по теме борьбы с преступлениями, связанными с посягательствами на безопасность в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. По его словам, за последние 5 лет число киберпреступлений возросло в 25 раз. За текущие полгода рост составил 92%.
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"Краснов обратил внимание на необходимость совершенствования действующего законодательства в части расширения признаков преступлений в сфере IT-технологий, введения в процессуальные нормы понятия "электронного доказательства", процедур внесудебной блокировки зеркал ранее заблокированных сайтов, а также по ряду других вопросов. Он указал на необходимость активного участия в этой работе всех ведомств", - говорится в сообщении.
Генпрокурор потребовал принять меры по совершенствованию системы профилактики и раннего выявления преступлений, совершенных с использованием IT-технологий.
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Во-первых, проанализировать эффективность взаимодействия оперативных служб с центрами реагирования на инциденты в сфере информационной безопасности. Проработать вопрос о возможности создания автоматизированных поисковых систем, в том числе на базе уже существующих путем расширения функционала по предупреждению и пресечению киберпреступности, а также их интеграции с другими базами данных.
Во-вторых, кардинально изменить подходы к организации оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования таких фактов.
В-третьих, более эффективно использовать возможности специализированных сетей правоохранительных органов, международного полицейского взаимодействия и сотрудничества в порядке уголовного судопроизводства.
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