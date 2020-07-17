Краснов оценил ситуацию с киберпреступностью

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил рассмотреть возможность внесудебной блокировки зеркал ранее заблокированных сайтов, сообщает пресс-служба ведомства.

Краснов провел совещание по теме борьбы с преступлениями, связанными с посягательствами на безопасность в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. По его словам, за последние 5 лет число киберпреступлений возросло в 25 раз. За текущие полгода рост составил 92%.

"Краснов обратил внимание на необходимость совершенствования действующего законодательства в части расширения признаков преступлений в сфере IT-технологий, введения в процессуальные нормы понятия "электронного доказательства", процедур внесудебной блокировки зеркал ранее заблокированных сайтов, а также по ряду других вопросов. Он указал на необходимость активного участия в этой работе всех ведомств", - говорится в сообщении.

Генпрокурор потребовал принять меры по совершенствованию системы профилактики и раннего выявления преступлений, совершенных с использованием IT-технологий.

Во-первых, проанализировать эффективность взаимодействия оперативных служб с центрами реагирования на инциденты в сфере информационной безопасности. Проработать вопрос о возможности создания автоматизированных поисковых систем, в том числе на базе уже существующих путем расширения функционала по предупреждению и пресечению киберпреступности, а также их интеграции с другими базами данных.

Во-вторых, кардинально изменить подходы к организации оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования таких фактов.