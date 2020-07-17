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В Челябинске загорелся производственный цех масляной отработки
Производственный цех масляной отработки загорелся в пятницу в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, происшествия

В Челябинске загорелся производственный цех масляной отработки

14:12 17.07.2020
1130
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений
Сотрудник МЧС РФ во время учений
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 17 июл – РИА Новости. Производственный цех масляной отработки загорелся в пятницу в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.
Как передает корреспондент РИА Новости, черные клубы дыма видны в небе над Челябинском на несколько километров.
Челябинске на улице Валдайская, 13а горит производственная площадка. Предварительно, горит масляная отработка, поэтому и черный дым", - сказал собеседник агентства.
Более подробная информация уточняется, добавил он. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Площадь пожара пока неизвестна.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧелябинскПроисшествия
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