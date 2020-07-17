МИД Германии отказался предъявить данные о кибератаке на бундестаг

БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. В задачи правительства Германии не входит предъявление доказательств в связи с обвинениями в причастности россиян к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
"Это не задача правительства - предъявлять доказательства, это происходит в рамках судебного разбирательства", - сказал Бургер, добавив, что в Берлине исходят из того, что есть "достоверные доказательства", что россиянин, обвиненный в участии в преступлении, на момент его совершения состоял на службе российской спецслужбы и что он является членом хакерской группы, которая подозревается в атаке на бундестаг в 2015 году.
В конце мая МИД ФРГ вызвал в ведомство посла РФ в Берлине Сергея Нечаева. Его уведомили, что генеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на бундестаг в апреле-мае 2015 года. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела, сообщили в ведомстве. Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года и до сих пор не применялся. Предусмотренные в рамках этого режима ограничительные меры могут включать замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза. Введение санкций требует единогласного одобрения всех стран-членов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке. Если у ФРГ есть поступившие из США подтверждения чьей-либо вины в кибератаках на бундестаг, Россия готова их рассмотреть, но непредъявление таковых будет трактовать как огульное обвинение, заявил в интервью РИА Новости первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов. Итоги расследования хакерской атаки на бундестаг ФРГ, совершенной в 2015 году, должны быть обсуждены между ФРГ и Россией, заявила РИА Новости вице-президент бундестага ФРГ Петра Пау.