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Таиланд изменил правила въезда дипломатов в период пандемии
Таиланд снова изменил правила въезда в страну иностранных дипломатов, предписав им проходить 14-дневный карантин исключительно в местных государственных... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:09
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353
60
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коронавирус covid-19, мид таиланда, коронавирусы, судан, бангкок, таиланд, в мире

Таиланд изменил правила въезда дипломатов в период пандемии

14:09 17.07.2020
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БАНГКОК, 17 июл – РИА Новости. Таиланд снова изменил правила въезда в страну иностранных дипломатов, предписав им проходить 14-дневный карантин исключительно в местных государственных карантинных учреждениях, заявил в пятницу на пресс-конференции в Бангкоке пресс-секретарь правительственного Центра по борьбе с пандемией Тхависин Висануйотхин.
Ранее МИД Таиланда разослал всем посольствам и представительствам международных организаций в Бангкоке ноту, в которой отмечалась обязательность 14-дневного карантина, но разрешалось проводить его на территории посольств и резиденций дипломатов.
"Подкомитет Центра по борьбе с пандемией по вопросам безопасности, возглавляемый генеральным секретарем Совета национальной безопасности Таиланда, принял решение направлять всех без исключения иностранных дипломатов и членов их семей, въезжающих в страну, в государственные карантинные учреждения Таиланда на 14 дней", - сказал журналистам Висануйотхин.
Власти Таиланда обеспокоены вероятностью повторного распространения в стране коронавирусной инфекции в результате двух "ввозных" случаев заражения COVID19 у прибывших в страну иностранцев, которые в результате недоразумений избежали карантина и вступали в общение с местными жителями. В одном случае "нарушителем" оказалась девятилетняя дочь суданского дипломата, которую прямо из аэропорта привезли в квартиру, занимаемую ее отцом в кондоминиуме в центре Бангкока. На вторые сутки пребывания в Таиланде она оказалась в больнице с диагнозом "коронавирусная инфекция". Во втором случае инфицированный COVID19 военнослужащий из состава экипажа самолета ВВС Египта, которому была разрешена посадка в аэропорту Утапао, оказался вместе со своими товарищами по экипажу на рынке и в торговом центре в провинции Районг. В результате обоих недоразумений больше двух десятков местных жителей оказались в карантине, тысячи прошли тесты на коронавирус.
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В пятницу Висануйотхин объявил на пресс-брифинге о трех новых случаях заражения COVID19. Все случаи "ввозные" из-за границы, все три новых пациента прибыли из Судана одним рейсом с дочерью суданского дипломата и находились в госкарантине до госпитализации, сообщил он. Общее количество зараженных с этого рейса на настоящий момент составляет 12 человек, добавил пресс-секретарь.
Всего в Таиланде с начала пандемии заболели 3 239 человек, скончались 58 человек, выздоровели 3 096 человек. В Таиланде уже более 50 дней не было ни одного заражения внутри страны, все зарегистрированные за это время заражения – ввозные из-за рубежа.
Границы страны закрыты для иностранных граждан с 26 марта, воздушные границы - с начала мая. Исключения составляют дипломаты, экипажи гражданских грузовых и любых военных самолетов, а также вывозных и медико-эвакуационных самолетов, прибывающие на короткий срок, гости правительства и иностранцы, имеющие разрешения на работу в Таиланде, иностранцы, состоящие в близком родстве с гражданами Таиланда, и иностранные учащиеся таиландских учебных заведений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МИД ТаиландаКоронавирусыСуданБангкокТаиландВ мире
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