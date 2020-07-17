МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 20 миллионов упаковок лекарств поступило в оборот с 1 июля, для упрощения процедуры ввоза немаркированных препаратов согласовывать надо не серию или партию лекарств, а наименование, сообщила пресс-служба Более 20 миллионов упаковок лекарств поступило в оборот с 1 июля, для упрощения процедуры ввоза немаркированных препаратов согласовывать надо не серию или партию лекарств, а наименование, сообщила пресс-служба Минздрава РФ

Согласно сообщению, Минздрав отслеживает ситуацию с лекарственным обеспечением после введения обязательной маркировки 1 июля. Сейчас на рассмотрении межведомственной комиссии находятся заявки на ввоз немаркированных препаратов. Для упрощения процедур согласованию подлежит не каждая серия или партия лекарств, а наименование.

Переход на маркировку идет плавно, отметили в министерстве, а для небольших учреждений разработаны бесплатные сервисы и мобильное приложение "Фарма.Просто", заменяющее 2D-сканер. На 12 июля в системе МДЛП было зарегистрировано более 68 тысяч участников.

"Согласно данным ФГИС МДЛП, за первые полторы недели с момента введения обязательной маркировки в оборот поступило около 17,5 миллиона упаковок произведенных в России препаратов с кодами Data Matrix, из которых более 10 миллиона – из перечня ЖНЛВП. Речь идет о 239 торговых наименованиях, 137 из которых – из списка ЖНЛВП. Подчеркиваем – это лекарства, которые уже поступили в оборот. Произведенных препаратов, конечно, гораздо больше", - говорится в сообщении.