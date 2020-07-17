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Более 20 миллионов упаковок лекарств поступило в оборот с 1 июля
Более 20 миллионов упаковок лекарств поступило в оборот с 1 июля, для упрощения процедуры ввоза немаркированных препаратов согласовывать надо не серию или... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:07
2020-07-17T14:07
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Более 20 миллионов упаковок лекарств поступило в оборот с 1 июля, для упрощения процедуры ввоза немаркированных препаратов согласовывать надо не серию или партию лекарств, а наименование, сообщила пресс-служба Минздрава РФ
.
Согласно сообщению, Минздрав отслеживает ситуацию с лекарственным обеспечением после введения обязательной маркировки 1 июля. Сейчас на рассмотрении межведомственной комиссии находятся заявки на ввоз немаркированных препаратов. Для упрощения процедур согласованию подлежит не каждая серия или партия лекарств, а наименование.
Переход на маркировку идет плавно, отметили в министерстве, а для небольших учреждений разработаны бесплатные сервисы и мобильное приложение "Фарма.Просто", заменяющее 2D-сканер. На 12 июля в системе МДЛП было зарегистрировано более 68 тысяч участников.
"Согласно данным ФГИС МДЛП, за первые полторы недели с момента введения обязательной маркировки в оборот поступило около 17,5 миллиона упаковок произведенных в России препаратов с кодами Data Matrix, из которых более 10 миллиона – из перечня ЖНЛВП. Речь идет о 239 торговых наименованиях, 137 из которых – из списка ЖНЛВП. Подчеркиваем – это лекарства, которые уже поступили в оборот. Произведенных препаратов, конечно, гораздо больше", - говорится в сообщении.
С 1 по 12 июля в Россию ввезено 2,8 миллиона упаковок маркированных препаратов из-за рубежа. При этом импорт лекарств с кодами Data Matrix идет уже несколько месяцев, рассказали в министерстве. В Минздраве также напомнили, что в системе маркировки есть контроль за наценками на лекарства из перечня ЖНЛВП, а также возможными локальными дефицитами.