В СФ предложили распространить поддержку на все организации туризма

"На основе анализа поступивших в Совет Федерации обращений считаем целесообразным предложить правительству РФ рассмотреть возможность распространить меры государственной поддержки, установленные для субъектов малого и среднего предпринимательства, и на другие организации сферы туризма", - сказала сенатор в ходе заседания Совета законодателей.