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В СФ предложили распространить поддержку на все организации туризма
Сенаторы предлагают правительству РФ распространить меры поддержки на все организации туризма, а не только на малый и средний бизнес, сообщила глава социального РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:00
инна святенко
новости - туризм
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
инна святенко, новости - туризм, общество

В СФ предложили распространить поддержку на все организации туризма

14:00 17.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Инна Святенко
 Инна Святенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Инна Святенко. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сенаторы предлагают правительству РФ распространить меры поддержки на все организации туризма, а не только на малый и средний бизнес, сообщила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.
На Совете законодателей обсуждается тема развития внутреннего туризма.
"На основе анализа поступивших в Совет Федерации обращений считаем целесообразным предложить правительству РФ рассмотреть возможность распространить меры государственной поддержки, установленные для субъектов малого и среднего предпринимательства, и на другие организации сферы туризма", - сказала сенатор в ходе заседания Совета законодателей.
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Инна СвятенкоНовости - ТуризмОбщество
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