https://ria.ru/20200717/1574494869.html
В СФ предложили распространить поддержку на все организации туризма
Сенаторы предлагают правительству РФ распространить меры поддержки на все организации туризма, а не только на малый и средний бизнес, сообщила глава социального РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:00
2020-07-17T14:00
инна святенко
новости - туризм
общество
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1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565212346_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3317bf7454c4ede44f1d525ec7c358bb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инна святенко, новости - туризм, общество