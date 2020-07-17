ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске

Силовики задержали 32-летнего гражданина одной из центральноазиатских республик. По версии следствия, он действовал по указанию главарей международных террористов.

У мужчины изъяли бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации. В его телефоне нашли видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписку с обсуждением планируемого преступления.