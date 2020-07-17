https://ria.ru/20200717/1574494777.html
ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Хабаровске, он готовился в местах массового скопления людей, заявили в спецслужбе. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:59
2020-07-17T15:49
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хабаровск
безопасность
происшествия
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https://ria.ru/20200220/1565003897.html
https://ria.ru/20200303/1567736647.html
Ибрагим Яблоков
За делом Фургала стоят конкретные криминальные факты, к чему эти безумные сравнения. Закон должен работать для всех, будь ты легализовавшийся преступник, или обычный бандит. А ФСБ - молодцы :)
381
gtx 15
15 лет к Фургалу не было претензий, а когда он понизил зарплаты хабаровским чиновником, ФСБ активизировались, и свинтили его по делу, материалы которого не предоставили общественности. Как можно это объяснить??
186
74
россия
хабаровск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574495226_60:0:1243:666_1400x0_80_0_0_cd18d9ef1ac3070fb5c20c0bd0ecde59.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровск, безопасность, происшествия