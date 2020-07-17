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ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Хабаровске, он готовился в местах массового скопления людей, заявили в спецслужбе. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:49
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хабаровск
безопасность
происшествия
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За делом Фургала стоят конкретные криминальные факты, к чему эти безумные сравнения. Закон должен работать для всех, будь ты легализовавшийся преступник, или обычный бандит. А ФСБ - молодцы :)
381
15 лет к Фургалу не было претензий, а когда он понизил зарплаты хабаровским чиновником, ФСБ активизировались, и свинтили его по делу, материалы которого не предоставили общественности. Как можно это объяснить??
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россия
хабаровск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровск, безопасность, происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске

13:59 17.07.2020 (обновлено: 15:49 17.07.2020)
15470
© ФСБ РоссииФСБ РФ предотвратила теракт в Хабаровске
ФСБ РФ предотвратила теракт в Хабаровске
© ФСБ России
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Хабаровске, он готовился в местах массового скопления людей, заявили в спецслужбе.
Силовики задержали 32-летнего гражданина одной из центральноазиатских республик. По версии следствия, он действовал по указанию главарей международных террористов.
Президент России Владимир Путин
20 февраля, 12:13
Путин оценил ситуацию с преступлениями террористической направленности
У мужчины изъяли бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации. В его телефоне нашли видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписку с обсуждением планируемого преступления.
Как рассказали в ФСБ, после теракта мужчина планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок.
Злоумышленника арестовали. СК возбудил уголовное дело.
Сотрудник ФСБ
3 марта, 11:15
В России за год предотвратили 34 теракта
5734467513844
Обсудить 74
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ХабаровскБезопасностьПроисшествия
Популярные комментарии
За делом Фургала стоят конкретные криминальные факты, к чему эти безумные сравнения. Закон должен работать для всех, будь ты легализовавшийся преступник, или обычный бандит. А ФСБ - молодцы :)
17 июля, 14:14
ИЯИбрагим Яблоков
15413005209
15 лет к Фургалу не было претензий, а когда он понизил зарплаты хабаровским чиновником, ФСБ активизировались, и свинтили его по делу, материалы которого не предоставили общественности. Как можно это объяснить??
17 июля, 14:43
gtx 15
122101161
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