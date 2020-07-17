"Ощущение чуда": журналистка из США рассказала о путешествии на Алтай

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Американская журналистка, автор путевых очерков и книги "Затерянные пианино Сибири" Софи Робертс в статье в Американская журналистка, автор путевых очерков и книги "Затерянные пианино Сибири" Софи Робертс в статье в WSJ поделилась впечатлениями от поездки в Сибирь . По ее словам, путешествие наполнило ее "ощущением чуда", которое она утратила в чехарде дорогих гостиничных номеров и панорамных бассейнов.

Робертс пояснила, что искала старинные музыкальные инструменты — наследие "фортепьянной лихорадки", которая охватила Россию в XIX веке. Пианино, как отмечается, было тогда показателем статуса и "европейскости". Многие, в том числе губернаторы, искатели приключений и даже люди в ссылке везли их с собой. Журналистка поехала на Алтай после того, как прочла истории о пианино, появляющихся в горных деревнях, "словно призраки из загробного мира".

"Но, как выяснилось вскоре, я смотрела на все не с той точки зрения. Когда я посетовала на отдаленность Алтая отставному штурману, жителю одной из горных деревень, он парировал: "Это мир далеко. А мы в самом центре", — пишет журналистка.

Путешествие напомнило ей не только о вреде стереотипов, но и подарило ощущение чуда, которое она утратила, гоняясь за "легкими победами". По словам Робертс, она зарабатывала путевыми заметками — еженедельно журналистка получала предложения посетить курорты и разнообразные священные места.

"И я такая не одна: вся индустрия путешествий кипела от прибылей — полная противоположность нагрянувшему коронавирусному апокалипсису", — отмечается в статье.

Кроме того, работа не казалась ей бесконечным отпуском — Робертс призналась, что напоминала самой себе чемодан, забытый на выдаче в аэропорту. После очередного возвращения домой она задумалась о "туристической передозировке" и ее последствиях. Поэтому журналистка решила уехать в Сибирь — она пришла к выводу, что там из-за отсутствия благ цивилизации туристов будет меньше. В итоге, как она признается, расчет окупился. Пейзажи в Сибири оказались еще красивее, чем она себе могла представить.

Робертс вспомнила эмоции, которые она испытала в январе при 20 градусах мороза. Снег, отметила она, будто не падал, а вздымался.

"Никогда не забуду ощущение, словно я стою в поле неведомой энергии. Небо прояснилось, и все вокруг смолкло. Я ощущала пульс тишины и слышала собственное дыхание. Мириады крошечных алмазных кристалликов сверкали в лучах света", — пишет журналистка.

Через несколько дней она свернула с Чуйского тракта. Там не было ни намека на человеческое жилье. Откуда-то из белизны выплыло стадо архаров — самых крупных, по ее словам, баранов в мире. Из-за этого, призналась журналистка, сердце начало биться сильнее, а каждая клетка тела оживала.