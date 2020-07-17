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В Совфеде могут разработать новый закон о туризме
Закон о туризме нуждается в обновлении, сенаторы готовы принять участие в разработке нового документа, заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:55
2020-07-17T13:55
туризм
инна святенко
новости - туризм
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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инна святенко, новости - туризм, общество
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Закон о туризме нуждается в обновлении, сенаторы готовы принять участие в разработке нового документа, заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко
.
На совете законодателей в пятницу обсуждается тема развития внутреннего туризма.
"Действующий в настоящее время закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" был принят в 1996 году. Во многом указанный закон сориентирован на защиту прав российских туристов при выездном туризме. Сегодня необходимо создавать условия для восстановления внутреннего и въездного туризма. Наш комитет готов принять участие в разработке нового закона о туризме", - сказала Святенко.
По ее словам, во главу угла при организации путешествий станет безопасность и минимизация персональных рисков, большой упор на индивидуальный туризм, использование информационных технологий.
"Значительную роль в развитии туристской индустрии сыграет создание правового статуса деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. В связи с этим рекомендуем Государственной думе ускорить рассмотрение соответствующего законопроекта", - добавила она.
Принятие законодательной инициативы по развитию сельского туризма придаст импульс для развития агротуризма в РФ, заключила Святенко.