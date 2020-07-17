В Совфеде могут разработать новый закон о туризме

"Действующий в настоящее время закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" был принят в 1996 году. Во многом указанный закон сориентирован на защиту прав российских туристов при выездном туризме. Сегодня необходимо создавать условия для восстановления внутреннего и въездного туризма. Наш комитет готов принять участие в разработке нового закона о туризме", - сказала Святенко.