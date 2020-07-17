Власти Японии не считают нужным возобновлять режим ЧС по коронавирусу

"Несмотря на рост числа госпитализированных, лишь семь человек находятся в тяжелом состоянии, поэтому ситуация в системе здравоохранения не является сложной. В связи с этим мы полагаем, что настоящая ситуация не требует немедленного введения режима чрезвычайного положения", - подчеркнул он.