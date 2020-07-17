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Распространение нового коронавируса
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Власти Японии не считают нужным возобновлять режим ЧС по коронавирусу
Правительство Японии пока не видит необходимости повторно вводить режим чрезвычайной ситуации, несмотря на рост числа заражений коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:53
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, ёсихидэ суга, здоровье - общество, япония, токио, в мире

Власти Японии не считают нужным возобновлять режим ЧС по коронавирусу

13:53 17.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТокио
Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Токио. Архивное фото
ТОКИО, 17 июл – РИА Новости. Правительство Японии пока не видит необходимости повторно вводить режим чрезвычайной ситуации, несмотря на рост числа заражений коронавирусной инфекцией, заявил в пятницу генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.
"Несмотря на рост числа госпитализированных, лишь семь человек находятся в тяжелом состоянии, поэтому ситуация в системе здравоохранения не является сложной. В связи с этим мы полагаем, что настоящая ситуация не требует немедленного введения режима чрезвычайного положения", - подчеркнул он.
Суга пояснил, что "рост числа инфицированных связан с расширением тестирования среди работников индустрии развлечений, в том числе клубов и питейных заведений". Генсек также уточнил, что "в 80% выявленных случаев вирус был подтвержден у людей младше 39 лет".
В пятницу в Токио был установлен новый "антирекорд" по числу заразившихся коронавирусом: за сутки в японской столице вирус подтвердили у 293 человек. Всего по стране в пятницу выявлено 505 случаев заражения. Скончались 998 человек, выздоровели 19 755 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЁсихидэ СугаЗдоровье - ОбществоЯпонияТокиоВ мире
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