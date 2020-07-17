https://ria.ru/20200717/1574494335.html
Мурашко рассказал о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19
Третий этап исследований российской вакцины от коронавируса будет проводиться параллельно с запуском вакцины в гражданский оборот, при этом будет продолжаться... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:51
2020-07-17T15:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости.
Третий этап исследований российской вакцины от коронавируса будет проводиться параллельно с запуском вакцины в гражданский оборот, при этом будет продолжаться сбор данных о работе препарата, сообщил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко
.
"Постановление правительства подразумевает это (совмещение третьего этапа исследований с гражданским оборотом). То есть обязательно для вакцины, которая получит одобрение, на условиях будет параллельно проводиться и дополнительный сбор клинических исследований", — сказал Мурашко.
Глава Минздрава уточнил, что параллельно планирует сбор данных о работе препарата.
"Это будет новый формат по эффективности и безопасности. У нас создана сегодня система информационная по пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию. Мы планируем туда догрузить данные по вакцинированным пациентам, чтобы иметь весь массив данных о состоянии иммунитета пациентов, которые вакцинированы и переболели, для того, чтобы была общая картина", — уточнил министр.
Отвечая на вопрос об итогах испытаний вакцины Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи первой группой добровольцев, Мурашко отметил, что оценивает их позитивно". "Хорошие результаты", — подчеркнул он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.