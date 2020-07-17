Мурашко рассказал о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19

"Постановление правительства подразумевает это (совмещение третьего этапа исследований с гражданским оборотом). То есть обязательно для вакцины, которая получит одобрение, на условиях будет параллельно проводиться и дополнительный сбор клинических исследований", — сказал Мурашко.

"Это будет новый формат по эффективности и безопасности. У нас создана сегодня система информационная по пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию. Мы планируем туда догрузить данные по вакцинированным пациентам, чтобы иметь весь массив данных о состоянии иммунитета пациентов, которые вакцинированы и переболели, для того, чтобы была общая картина", — уточнил министр.