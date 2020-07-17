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Мурашко рассказал о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19
Третий этап исследований российской вакцины от коронавируса будет проводиться параллельно с запуском вакцины в гражданский оборот, при этом будет продолжаться... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:17
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здоровье - общество
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко рассказал о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19

13:51 17.07.2020 (обновлено: 15:17 17.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВ лаборатории
В лаборатории
© РИА Новости / Алексей Майшев
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В лаборатории. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Третий этап исследований российской вакцины от коронавируса будет проводиться параллельно с запуском вакцины в гражданский оборот, при этом будет продолжаться сбор данных о работе препарата, сообщил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Постановление правительства подразумевает это (совмещение третьего этапа исследований с гражданским оборотом). То есть обязательно для вакцины, которая получит одобрение, на условиях будет параллельно проводиться и дополнительный сбор клинических исследований", — сказал Мурашко.

Глава Минздрава уточнил, что параллельно планирует сбор данных о работе препарата.
"Это будет новый формат по эффективности и безопасности. У нас создана сегодня система информационная по пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию. Мы планируем туда догрузить данные по вакцинированным пациентам, чтобы иметь весь массив данных о состоянии иммунитета пациентов, которые вакцинированы и переболели, для того, чтобы была общая картина", — уточнил министр.
Отвечая на вопрос об итогах испытаний вакцины Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи первой группой добровольцев, Мурашко отметил, что оценивает их позитивно". "Хорошие результаты", — подчеркнул он.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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