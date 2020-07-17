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Сафронков обсудил Ближний Восток с представителями Евросоюза и ООН
Специальный представитель главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков обсудил с представителями Израиля, Швейцарии, ЕС и ООН пути... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:50
владимир сафронков
ближний восток
мид израиля‎
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сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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владимир сафронков, ближний восток, мид израиля‎, оон, сша, израиль, в мире

Сафронков обсудил Ближний Восток с представителями Евросоюза и ООН

13:50 17.07.2020
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© AP Photo / Bebeto MatthewsВладимир Сафронков
Владимир Сафронков
© AP Photo / Bebeto Matthews
Владимир Сафронков. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Специальный представитель главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков обсудил с представителями Израиля, Швейцарии, ЕС и ООН пути содействия переговорному процессу между палестинцами и израильтянами, говорится в сообщении российского МИД.
Сафронков 15 июля провел телефонные разговоры с генеральным директором МИД Израиля Алоном Ушпизом, спецпосланником внешнеполитического ведомства Швейцарии по БВУ Роландом Штейнингером, спецпредставителем ЕС по ближневосточному мирному процессу Сюзанной Терсталь и спецкоординатором ООН по ближневосточному мирному процессу Николаем Младеновым.
"Обсуждались возможные пути содействия возобновлению переговорного процесса между палестинцами и израильтянами с целью урегулирования комплекса фундаментальных проблем окончательного статуса", - сообщили в МИД РФ.
С российской стороны была подчеркнута необходимость воздерживаться от односторонних шагов, а также важность налаживания эффективной работы "квартета" международных посредников по Ближнему Востоку с участием России, США, ООН и ЕС как уникального посреднического механизма, одобренного резолюциями Совета Безопасности ООН, добавили в ведомстве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
10 июля, 13:24
Лавров отметил важность урегулирования ситуации на Ближнем Востоке
002001
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Владимир СафронковБлижний ВостокМИД Израиля‎ООНСШАИзраильВ мире
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