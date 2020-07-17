https://ria.ru/20200717/1574494251.html
В Сызрани горят надворные постройки на площади 300 квадратных метров
Частные надворные постройки горят в городе Сызрань Самарской области на площади 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:50
2020-07-17T13:51
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сызрань
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сызрань
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сызрань