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В Сызрани горят надворные постройки на площади 300 квадратных метров
Частные надворные постройки горят в городе Сызрань Самарской области на площади 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:51
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сызрань
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РИА Новости
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353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сызрань

В Сызрани горят надворные постройки на площади 300 квадратных метров

13:50 17.07.2020 (обновлено: 13:51 17.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной части
Сотрудник пожарной части
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САМАРА, 17 июл - РИА Новости. Частные надворные постройки горят в городе Сызрань Самарской области на площади 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о возгорании на улице Советской в Сызрани поступило в 13.09 (12.09 мск).
"В 13.18 (12.18 мск) по прибытию установлено, что происходит горение частных надворных построек на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет, к тушению пожара привлечено 29 человек и девять единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сызрань
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