В Сызрани горят надворные постройки на площади 300 квадратных метров

САМАРА, 17 июл - РИА Новости. Частные надворные постройки горят в городе Частные надворные постройки горят в городе Сызрань Самарской области на площади 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о возгорании на улице Советской в Сызрани поступило в 13.09 (12.09 мск).

"В 13.18 (12.18 мск) по прибытию установлено, что происходит горение частных надворных построек на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.