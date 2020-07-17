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В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с вечера пятницы из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:49
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана

13:49 17.07.2020
286
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с вечера пятницы из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение о тумане в столице действует с 22.00 пятницы до 06.00 субботы, в Подмосковье - с 22.00 пятницы и до 08.00 субботы.
Москва
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ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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