https://ria.ru/20200717/1574494162.html
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с вечера пятницы из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:49
2020-07-17T13:49
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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https://ria.ru/20200717/1574482786.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество