МСП Банк выдал первый кредит самозанятому предпринимателю

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил первый кредит на сумму 400 тысяч рублей сроком на 3 года по ставке 8,5% годовых для самозанятого предпринимателя, сообщает пресс-служба банка.

Получателем поддержки стал предприниматель из Татарстана, который зарегистрировался в качестве самозанятого в 2019 году и с того времени оказывает полиграфические и рекламные услуги для юридических лиц и муниципальных органов власти. Полученные средства предприниматель направит на покупку материалов для печати, отмечается в сообщении.

"Кредиты по льготной ставке предоставляют для самозанятых возможность не только сохранить, но и масштабировать деятельность. Меры поддержки, в том числе льготные кредиты, субсидии и возврат налогов, способствуют росту доверия к государству у этой категории предпринимателей, что привело к тому, что их число уже достигло 700 тысяч человек", - комментирует замглавы Минэкономразвития РФ Татьяна Илюшникова, слова которой приводит пресс-служба министерства.

Ранее сообщалось, что МСП Банк с 1 июля 2020 года начал оказывать кредитную поддержку самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям, перешедшим на уплату налога на профессиональный доход. Кредитная поддержка предоставляется под фиксированную ставку 8,5% годовых на сумму до 500 тысяч рублей – без залога, до 5 миллионов рублей – с минимальными требованиями к обеспечению. Максимальный срок кредита – до 3 лет.

Для самозанятых предпринимателей МСП Банк разработал упрощенную процедуру прохождения заявок и специальную модель оценки, которая обеспечивает быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов. Срок рассмотрения заявки по кредиту до 500 тысяч рублей составляет до 3 дней.