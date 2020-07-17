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МСП Банк выдал первый кредит самозанятому предпринимателю
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил первый кредит на сумму 400 тысяч рублей сроком на 3 года по ставке 8,5% годовых для самозанятого... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:45
корпорация мсп
мсп банк
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
корпорация мсп, мсп банк

МСП Банк выдал первый кредит самозанятому предпринимателю

13:45 17.07.2020
51
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил первый кредит на сумму 400 тысяч рублей сроком на 3 года по ставке 8,5% годовых для самозанятого предпринимателя, сообщает пресс-служба банка.
Получателем поддержки стал предприниматель из Татарстана, который зарегистрировался в качестве самозанятого в 2019 году и с того времени оказывает полиграфические и рекламные услуги для юридических лиц и муниципальных органов власти. Полученные средства предприниматель направит на покупку материалов для печати, отмечается в сообщении.
"Кредиты по льготной ставке предоставляют для самозанятых возможность не только сохранить, но и масштабировать деятельность. Меры поддержки, в том числе льготные кредиты, субсидии и возврат налогов, способствуют росту доверия к государству у этой категории предпринимателей, что привело к тому, что их число уже достигло 700 тысяч человек", - комментирует замглавы Минэкономразвития РФ Татьяна Илюшникова, слова которой приводит пресс-служба министерства.
Ранее сообщалось, что МСП Банк с 1 июля 2020 года начал оказывать кредитную поддержку самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям, перешедшим на уплату налога на профессиональный доход. Кредитная поддержка предоставляется под фиксированную ставку 8,5% годовых на сумму до 500 тысяч рублей – без залога, до 5 миллионов рублей – с минимальными требованиями к обеспечению. Максимальный срок кредита – до 3 лет.
Для самозанятых предпринимателей МСП Банк разработал упрощенную процедуру прохождения заявок и специальную модель оценки, которая обеспечивает быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов. Срок рассмотрения заявки по кредиту до 500 тысяч рублей составляет до 3 дней.
Баннеры МСП банка
14 июля, 12:52
МСП Банк одобрил кредиты на возобновление работы МСП на 2,5 млрд рублей
Подача документов на кредит и их рассмотрение будут производиться полностью онлайн через систему дистанционного кредитования АИС НГС. При этом расчетный счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке, напоминают в пресс-службе банка.
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Корпорация МСПМСП Банк
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