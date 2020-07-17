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СК начал проверку после разлива топлива на Байкале
Следователи начал проверку по факту загрязнения поверхностных вод озера Байкал нефтепродуктами из накренившегося из-за шторма судна, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:45
байкал
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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байкал, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК начал проверку после разлива топлива на Байкале

13:45 17.07.2020
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© Фото : Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратураСудно, накренившееся я из-за шторма у причала в поселке Хужир
Судно, накренившееся я из-за шторма у причала в поселке Хужир
© Фото : Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура
Судно, накренившееся я из-за шторма у причала в поселке Хужир
КРАСНОЯРСК, 17 июл – РИА Новости. Следователи начал проверку по факту загрязнения поверхностных вод озера Байкал нефтепродуктами из накренившегося из-за шторма судна, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура сообщала о начале проверки из-за разлива нефтепродуктов с накренившегося во время шторма судна. Инцидент произошел у причала в поселке Хужир. По информации прокуратуры в воду могло попасть более 100 литров топлива, хотя владелец называет меньшие объемы.
"Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту загрязнения поверхностных вод озера Байкал нефтепродуктами из судна, поврежденного во время шторма", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следователей, происшествие случилось в четверг во время шторма, когда пришвартованное судно столкнулось с причалом. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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БайкалСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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