СК начал проверку после разлива топлива на Байкале

Ранее Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура сообщала о начале проверки из-за разлива нефтепродуктов с накренившегося во время шторма судна. Инцидент произошел у причала в поселке Хужир. По информации прокуратуры в воду могло попасть более 100 литров топлива, хотя владелец называет меньшие объемы.