СК начал проверку после разлива топлива на Байкале

КРАСНОЯРСК, 17 июл – РИА Новости. Следователи начал проверку по факту загрязнения поверхностных вод озера Байкал нефтепродуктами из накренившегося из-за шторма судна, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура сообщала о начале проверки из-за разлива нефтепродуктов с накренившегося во время шторма судна. Инцидент произошел у причала в поселке Хужир. По информации прокуратуры в воду могло попасть более 100 литров топлива, хотя владелец называет меньшие объемы.
"Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту загрязнения поверхностных вод озера Байкал нефтепродуктами из судна, поврежденного во время шторма", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следователей, происшествие случилось в четверг во время шторма, когда пришвартованное судно столкнулось с причалом. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.