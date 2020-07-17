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Распространение нового коронавируса
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В Барселоне рекомендовали не выходить на улицу без крайней необходимости
Власти Каталонии ввели дополнительные санитарные меры, чтобы не допустить дальнейшего обострения эпидемиологической обстановки на части территории этого... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:14
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коронавирус covid-19, коронавирусы, арагон, каталония, испания, в мире

В Барселоне рекомендовали не выходить на улицу без крайней необходимости

13:45 17.07.2020 (обновлено: 15:14 17.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоБарселона
Барселона
© РИА Новости / Алексей Куденко
Барселона. Архивное фото
МАДРИД, 17 июл — РИА Новости. Власти Каталонии ввели дополнительные санитарные меры, чтобы не допустить дальнейшего обострения эпидемиологической обстановки на части территории этого испанского автономного сообщества, в том числе в Барселоне.
"Из-за увеличения количества заражений в метропольной зоне Барселона мы приняли решение ввести те же меры, которые уже были приняты в Оспиталет", — заявила на пресс-конференции официальный представитель женералитета Меричель Будо. Жителям города Барселоны и ближайших территорий не рекомендуется выходить из домов без крайней необходимости: купить продукты, посетить родственников, которым нужна помощь, добраться до больницы, до работы.
"Жители этих муниципалитетов должны оставаться дома и не выходить без крайней необходимости. Мы об этом просим. От вас зависит, чтобы заражение не распространилось на весь регион. И рекомендуем, чтобы вы не уезжали в свои вторые дома в выходные", — добавила Будо.
Запрещено собираться компаниями более десяти человек, добавила советник здравоохранения женералитета Альба Вергес. Она уточнила, что большинство заражений (а за последнюю неделю число активных случаев в Барселоне и пригородах увеличилось в три раза) происходит во время встреч с родственниками, друзьями и поэтому социальные контакты надо ограничить в первую очередь. Советник призвала жителей "избегать социальных встреч, ночных развлечений и культурных мероприятий". Будут закрыты спортивные центры и ночные заведения. Библиотеки и музеи останутся открытыми, но при ограничении посетителей. Остается в силе запрет на посещение родственников в домах престарелых, а также введены ограничения на посещение ресторанов и баров (50% посетителей от вместимости), сидеть за барными стойками запрещено.
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Вергес также рекомендует не ходить на пляжи. "Посещения пляжей можно избежать, надо их избегать. Мы просим людей, чтобы они оставались дома, ходили на работу, покупали необходимое и чтобы они это делали в своем районе, в своем муниципалитете", — добавила советник. Она также пояснила, что ограничений на въезд и выезд из муниципалитетов, где вводятся дополнительные санитарные меры, пока не будет. Власти надеются, что более жестких мер вводить не придется, но не исключают такой возможности полностью, поскольку ситуация очень сложная.
Кроме того, введенный ранее карантин в части комарки Сегрия будет распространен на всю территорию этого района. Аналогичные меры вводятся в комарке Ногера (провинция Льейда).
Меры вводятся предварительно на 15 дней.
Власти Арагона, где ситуация также осложняется, призвали жителей столицы автономного сообщества Сарагосы не уезжать из города, а жителей других районов не въезжать в него. Хотя официально карантин в городе не вводится, жителей призывают к ответственности, пояснила советник здравоохранения правительства Арагона Сира Реполес.
По последним данным Минздрава, за сутки (со среды на четверг) в Испании выявлено 580 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, это худший показатель с 10 мая. За две недели диагноз был поставлен 8313 пациентам, из них в Каталонии — 4441, в Арагоне — 1076. Число смертей остается стабильным: за последние семь дней умерли девять человек, которым поставили диагноз COVID-19.
Власти делают ставку на раннее выявление случаев заражения и принятие соответствующих превентивных мер. Большинство автономных сообществ ввели обязательное ношение масок не только в общественных местах, но и на улицах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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