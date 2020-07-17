СК начал проверки из-за лесных пожаров в двух районах Югры

Согласно информации властей, с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 210 лесных пожаров общей площадью 20,5 тысячи гектаров. Для сравнения, в 2019 году на эту дату суммарная площадь природных возгораний в Югре была в 11 раз меньше. При этом в 90% случаев пожары возникли из-за грозовых разрядов, в остальных к возгораниям привел человеческий фактор.