СК начал проверки из-за лесных пожаров в двух районах Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июл - РИА Новости. Следователи начали проверки по лесным пожарам в двух районах Ханты-Мансийского автономного округа, которые могли распространиться из-за тлеющих очагов после ликвидации возгораний, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Согласно информации властей, с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 210 лесных пожаров общей площадью 20,5 тысячи гектаров. Для сравнения, в 2019 году на эту дату суммарная площадь природных возгораний в Югре была в 11 раз меньше. При этом в 90% случаев пожары возникли из-за грозовых разрядов, в остальных к возгораниям привел человеческий фактор.
Во вторник губернатор региона Наталья Комарова ввела режим ЧС в лесах автономного округа, спустя два дня для оценки обстановки в Югру прибыли глава МЧС Евгений Зиничев и руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин, который отметил, что ситуация в Югре "непростая, но управляемая". Зиничев призвал жестче относиться к нарушителям требований пожарной безопасности.
"Следственным управлением... организованы процессуальные проверки по фактам распространения лесных пожаров на территориях Советского и Кондинского районов округа", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что из-за пожаров пострадало более 1,4 тысячи гектаров леса на территориях, прилегающих к городам Югорск, Советский и Урай.
"Наиболее вероятными причинами распространения горения на большие территории является повторное возгорание в условиях сухой и жаркой погоды из скрытых тлеющих очагов после ликвидации пожаров, произошедших накануне в результате воздействия грозы", - отметили в СУСК.
Следователи проверяют правильность, полноту и своевременность действий специалистов, в обязанности которых входит принятие мер по недопущению возгорания и распространения огня, а также ликвидации лесных пожаров, добавили в ведомстве.
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