Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200717/1574493793.html
СК начал проверки из-за лесных пожаров в двух районах Югры
Следователи начали проверки по лесным пожарам в двух районах Ханты-Мансийского автономного округа, которые могли распространиться из-за тлеющих очагов после... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:44
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дмитрий кобылкин
наталья комарова
югорск
урай
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574154309_0:72:1527:930_1400x0_80_0_0_84d94a70f458e364575d7fbb97110153.jpg
https://ria.ru/20200717/1574477853.html
https://ria.ru/20190501/1553212784.html
https://ria.ru/20190503/1553241667.html
ханты-мансийский автономный округ
югорск
урай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574154309_0:72:1527:930_1400x0_80_0_0_84d94a70f458e364575d7fbb97110153.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574154309_95:0:1335:930_1400x0_80_0_0_321f4faa4f8b5944f7b58655454096bf.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574154309_250:0:1180:930_1400x0_80_0_0_98115f8c59d371f804a4913c3f03ae7f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий кобылкин, наталья комарова, югорск, урай, происшествия

СК начал проверки из-за лесных пожаров в двух районах Югры

13:44 17.07.2020
168
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЛесные пожары
Лесные пожары
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Лесные пожары. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июл - РИА Новости. Следователи начали проверки по лесным пожарам в двух районах Ханты-Мансийского автономного округа, которые могли распространиться из-за тлеющих очагов после ликвидации возгораний, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Согласно информации властей, с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 210 лесных пожаров общей площадью 20,5 тысячи гектаров. Для сравнения, в 2019 году на эту дату суммарная площадь природных возгораний в Югре была в 11 раз меньше. При этом в 90% случаев пожары возникли из-за грозовых разрядов, в остальных к возгораниям привел человеческий фактор.
Лесные пожары
Вчера, 08:54
Военно-транспортная авиация помогает тушить пожары в Оренбургской области
Во вторник губернатор региона Наталья Комарова ввела режим ЧС в лесах автономного округа, спустя два дня для оценки обстановки в Югру прибыли глава МЧС Евгений Зиничев и руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин, который отметил, что ситуация в Югре "непростая, но управляемая". Зиничев призвал жестче относиться к нарушителям требований пожарной безопасности.
"Следственным управлением... организованы процессуальные проверки по фактам распространения лесных пожаров на территориях Советского и Кондинского районов округа", - говорится в сообщении.
Спички
1 мая 2019, 12:05
В МЧС рассказали о последствиях поджогов сухой травы
В ведомстве уточнили, что из-за пожаров пострадало более 1,4 тысячи гектаров леса на территориях, прилегающих к городам Югорск, Советский и Урай.
"Наиболее вероятными причинами распространения горения на большие территории является повторное возгорание в условиях сухой и жаркой погоды из скрытых тлеющих очагов после ликвидации пожаров, произошедших накануне в результате воздействия грозы", - отметили в СУСК.
Следователи проверяют правильность, полноту и своевременность действий специалистов, в обязанности которых входит принятие мер по недопущению возгорания и распространения огня, а также ликвидации лесных пожаров, добавили в ведомстве.
Тушение тлеющей травяной подстилки во время природных пожаров
3 мая 2019, 12:08
Спасатели дали советы по тушению травяного пожара
020000
Обсудить 0
Ханты-Мансийский автономный округСледственный комитет России (СК РФ)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дмитрий КобылкинНаталья КомароваЮгорскУрайПроисшествия
Рекомендуем
Судно, накренившееся я из-за шторма у причала в поселке Хужир
СК начал проверку после разлива топлива на Байкале
Машина скорой помощи
Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России
Фельдшер скорой медицинской помощи
Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
Москва
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
Джонсон надеется, что Британия вернется к нормальной жизни к Рождеству
Музей-заповедник Царицыно
РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
Фестиваль Koktebel Jazz Party 2017
Стартовала аккредитация для СМИ на фестиваль Koktebel Jazz Party
В лаборатории
Мурашко рассказал о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19
Ливни затопили Ростов-на-Дону. Съемка очевидцев
В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
Инна Святенко
В Совфеде могут разработать новый закон о туризме
Пункт продажи лотерейных билетов
В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
02:27Собянин: график переселения по реновации в Москве не сдвинется
Лента новостейМолния