Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России

"У нас есть территории, где меньше 50% выздоровевших. Понятно, что там еще процесс идет в полном развитии. Да, у нас есть территории, где, действительно, и 90% выздоровело, но их таких очень мало. Поэтому я не думаю, что мы прошли, судя по тем графикам, которые мы видим, пока в регионах пик не пройден. Он точно совершенно пройден в московском регионе, в ряде других регионов. Но в целом по России суммарно, может быть, это выглядит как пройденный пик. Но в каждом регионе своя история", - сообщила РИА Новости Попович.