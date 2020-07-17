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Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России
Не все регионы России прошли пик эпидемии коронавируса, но страна уже близка к этому, считают опрошенные РИА Новости эксперты в области здравоохранения. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
лариса попович
николай малышев
коронавирусы
здоровье - общество
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общество
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РИА Новости
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353
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Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России

13:43 17.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Не все регионы России прошли пик эпидемии коронавируса, но страна уже близка к этому, считают опрошенные РИА Новости эксперты в области здравоохранения.
Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости заявил, что все российские регионы прошли пик заражений коронавирусом, а страна в настоящее время находится на стадии угасания эпидемии.
"Мне кажется, это немного преждевременно. Еще есть места, где, так сказать, в общее русло еще не вошли. Но в принципе тенденция для страны существует весьма благоприятная", - сказал РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Одновременно директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович также заявила агентству, что не согласна с тем, что все регионы прошли пик эпидемии.
"У нас есть территории, где меньше 50% выздоровевших. Понятно, что там еще процесс идет в полном развитии. Да, у нас есть территории, где, действительно, и 90% выздоровело, но их таких очень мало. Поэтому я не думаю, что мы прошли, судя по тем графикам, которые мы видим, пока в регионах пик не пройден. Он точно совершенно пройден в московском регионе, в ряде других регионов. Но в целом по России суммарно, может быть, это выглядит как пройденный пик. Но в каждом регионе своя история", - сообщила РИА Новости Попович.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Лариса ПоповичНиколай МалышевКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВысшая школа экономики (ВШЭ)Общество
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