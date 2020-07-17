Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103

"За период наблюдения в области отмечено 103 летальных случая. Выздоровели в регионе 4354 пациентов с коронавирусом, в том числе за 16 июля – 99 человек", - говорится в сообщении.

За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 138 человек, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 65 пациентов с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 24 пациента с ОРВИ и 550 – с пневмонией.