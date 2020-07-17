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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574493684.html
Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло до 103, сообщила администрация региона. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
владимирская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572694966_1142:0:2939:1011_1400x0_80_0_0_012cb6719d01f4328bfc3f5c3cec1175.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, владимирская область

Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103

13:42 17.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фельдшер скорой медицинской помощи . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло до 103, сообщила администрация региона.
К 16 июля в области скончались 100 пациентов.
"За период наблюдения в области отмечено 103 летальных случая. Выздоровели в регионе 4354 пациентов с коронавирусом, в том числе за 16 июля – 99 человек", - говорится в сообщении.
За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 138 человек, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 65 пациентов с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 24 пациента с ОРВИ и 550 – с пневмонией.
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Всего на территории области зарегистрированы 5133 случая заражения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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