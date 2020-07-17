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У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
У Берлина нет собственной информации по заявлениям британской стороны о возможных хакерских атаках, связанных с разработкой вакцин, заявил на брифинге... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:41
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151808/93/1518089322_0:101:3283:1948_1400x0_80_0_0_69b5472b41c875dc14745f11fe73f81e.jpg
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кристофер бургер, доминик рааб, мид германии, дмитрий песков, лондон, сша, в мире

У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин

13:41 17.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. У Берлина нет собственной информации по заявлениям британской стороны о возможных хакерских атаках, связанных с разработкой вакцин, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
"Мы очень внимательно следим за ситуацией, состоим в контакте и обмене с британскими ведомствами. На сегодняшний момент я не могу сообщить вам о собственных сведениях о том, что касается сообщения британской стороны о своем расследовании по данной теме", - сказал Бургер.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
В четверг Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что работает с США и Канадой над выявлением хакерских атак, затрагивающих фармацевтические компании и ученых, в нескольких странах. По мнению центра, связанные с РФ хакеры пытались похитить в трех странах данные о разработке вакцины от COVID-19. Россия не принимает обвинения со стороны Лондона в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков ранее также отверг обвинения, заявив, что Россия не имеет к этой ситуации никакого отношения. В посольстве РФ в Лондоне считают, что заявления главы МИД Великобритании Доминика Рааба о киберугрозах со стороны РФ - это "пропагандистский шаг".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кристофер БургерДоминик РаабМИД ГерманииДмитрий ПесковЛондонСШАВ мире
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