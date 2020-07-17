У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин

"Мы очень внимательно следим за ситуацией, состоим в контакте и обмене с британскими ведомствами. На сегодняшний момент я не могу сообщить вам о собственных сведениях о том, что касается сообщения британской стороны о своем расследовании по данной теме", - сказал Бургер.