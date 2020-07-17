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В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:20
гибдд мвд рф
москва
ярославль
происшествия
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Торопыги как всегда отожгли. Я вот любитель смотреть ежедневные подборки аварий на видеорегистраторах на ютьюбе и хочу сказать что эти аварии с обгонами практически каждый день на видео попадают, а то и по нескольку штук за день. А сколько их всего происходит вообще страшно представить. Короче пока естественный отбор всех торопыг не выкосит эти вещи будут происходить, чего уж там.
58
До момента аварии военные сами не пропускали машины, которые пытались их обогнать по обгонной полосе. А когда полоса сузилась и произошло ДТП
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москва
ярославль
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_0:279:2871:1894_1400x0_80_0_0_2b7410af6dc2a0ac587302472a8ff2ed.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
гибдд мвд рф, москва, ярославль, происшествия

В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной

13:38 17.07.2020 (обновлено: 17:20 17.07.2020)
57489
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Происшествие произошло сегодня утром на автодороге Москва — Ярославль в районе поселка Петровское.
"В ходе движения колонны военной техники одной из воинских частей Западного военного округа в сопровождении специальных автомобилей Военной автомобильной инспекции два частных автомобиля, обгоняя колонну на большой скорости и нарушив правила дорожного движения, совершили вклинивание между большегрузными автомобилями, в результате чего допустили дорожно-транспортное происшествие", — сообщает ЗВО.
Для выяснения всех обстоятельств на месте ДТП работают представители правоохранительных органов совместно с Военной автомобильной инспекцией, добавляется в релизе.
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"Мы подтверждаем факт аварии, там работают сотрудники ГИБДД", — сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону, добавив, что есть жертвы.
По информации главврача Ростовской ЦРБ Натальи Овечкиной, погибли два человека. "Госпитализированных нет, есть двое погибших. Но это предварительные данные. Работы на месте продолжаются", — сказала она агентству.
99119423247
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ГИБДД МВД РФМоскваЯрославльПроисшествия
Популярные комментарии
Торопыги как всегда отожгли. Я вот любитель смотреть ежедневные подборки аварий на видеорегистраторах на ютьюбе и хочу сказать что эти аварии с обгонами практически каждый день на видео попадают, а то и по нескольку штук за день. А сколько их всего происходит вообще страшно представить. Короче пока естественный отбор всех торопыг не выкосит эти вещи будут происходить, чего уж там.
17 июля, 17:15
СССергей Смирнов
140021725
До момента аварии военные сами не пропускали машины, которые пытались их обогнать по обгонной полосе. А когда полоса сузилась и произошло ДТП
17 июля, 20:54
Юрий Тимошин
1300103
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