https://ria.ru/20200717/1574493446.html
В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:38
2020-07-17T17:20
гибдд мвд рф
москва
ярославль
происшествия
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https://ria.ru/20200717/1574474570.html
Сергей Смирнов
Торопыги как всегда отожгли. Я вот любитель смотреть ежедневные подборки аварий на видеорегистраторах на ютьюбе и хочу сказать что эти аварии с обгонами практически каждый день на видео попадают, а то и по нескольку штук за день. А сколько их всего происходит вообще страшно представить. Короче пока естественный отбор всех торопыг не выкосит эти вещи будут происходить, чего уж там.
58
Юрий Тимошин
До момента аварии военные сами не пропускали машины, которые пытались их обогнать по обгонной полосе. А когда полоса сузилась и произошло ДТП
17
7
москва
ярославль
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_0:279:2871:1894_1400x0_80_0_0_2b7410af6dc2a0ac587302472a8ff2ed.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибдд мвд рф, москва, ярославль, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл — РИА Новости.
Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем
, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Происшествие произошло сегодня утром на автодороге Москва
— Ярославль в районе поселка Петровское.
"В ходе движения колонны военной техники одной из воинских частей Западного военного округа в сопровождении специальных автомобилей Военной автомобильной инспекции два частных автомобиля, обгоняя колонну на большой скорости и нарушив правила дорожного движения, совершили вклинивание между большегрузными автомобилями, в результате чего допустили дорожно-транспортное происшествие", — сообщает ЗВО.
Для выяснения всех обстоятельств на месте ДТП работают представители правоохранительных органов совместно с Военной автомобильной инспекцией, добавляется в релизе.
"Мы подтверждаем факт аварии, там работают сотрудники ГИБДД", — сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону, добавив, что есть жертвы.
По информации главврача Ростовской ЦРБ Натальи Овечкиной, погибли два человека. "Госпитализированных нет, есть двое погибших. Но это предварительные данные. Работы на месте продолжаются", — сказала она агентству.