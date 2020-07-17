В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем , что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Происшествие произошло сегодня утром на автодороге Москва — Ярославль в районе поселка Петровское.

"В ходе движения колонны военной техники одной из воинских частей Западного военного округа в сопровождении специальных автомобилей Военной автомобильной инспекции два частных автомобиля, обгоняя колонну на большой скорости и нарушив правила дорожного движения, совершили вклинивание между большегрузными автомобилями, в результате чего допустили дорожно-транспортное происшествие", — сообщает ЗВО.

Для выяснения всех обстоятельств на месте ДТП работают представители правоохранительных органов совместно с Военной автомобильной инспекцией, добавляется в релизе.

"Мы подтверждаем факт аварии, там работают сотрудники ГИБДД", — сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону, добавив, что есть жертвы.