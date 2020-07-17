В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Компания "Столото", крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей, разыскивает москвича, который в пятницу выиграл в лотерею более 300 миллионов рублей, заявили РИА Новости в компании.
"Сегодня был разыгран накопленный суперприз лотереи "Гослото "6 из 45" в размере 303 527 903 рублей. Мультимиллионером стал участник 5249-го тиража из Москвы. А благодаря тому, что победитель отметил в билете семь чисел, сумма его выигрыша увеличилась более чем на миллион рублей и составила 304 727 903 рубля", - рассказали в "Столото".
Сегодняшний выигрыш вошел в число крупнейших побед лотереи "Гослото "6 из 45". Крупнейший выигрыш в 365 миллионов рублей получил житель Краснодарского края в мае 2017 года.
Организаторами лотерей выступают Минфин и Минспорт России с целью финансовой поддержки и развития физической культуры и спорта. Общие отчисления и сборы в бюджеты разных уровней Российской Федерации от лотерейной деятельности за период с начала распространения государственных лотерей "Столото" составляют более 25 миллиардов рублей.