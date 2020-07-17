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В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
Компания "Столото", крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей, разыскивает москвича, который в пятницу выиграл в лотерею более 300... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:35
россия
столото
минспорт
гослото
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
россия, столото, минспорт, гослото, москва

В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей

13:35 17.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пункт продажи лотерейных билетов. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Компания "Столото", крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей, разыскивает москвича, который в пятницу выиграл в лотерею более 300 миллионов рублей, заявили РИА Новости в компании.
"Сегодня был разыгран накопленный суперприз лотереи "Гослото "6 из 45" в размере 303 527 903 рублей. Мультимиллионером стал участник 5249-го тиража из Москвы. А благодаря тому, что победитель отметил в билете семь чисел, сумма его выигрыша увеличилась более чем на миллион рублей и составила 304 727 903 рубля", - рассказали в "Столото".
"Победитель из Москвы пока не объявился. Известно только, что он купил билет в мобильном приложении "Столото" и отгадал числа выигрышной комбинации: 23, 38, 12, 35, 16, 31", - добавили в компании.
Сегодняшний выигрыш вошел в число крупнейших побед лотереи "Гослото "6 из 45". Крупнейший выигрыш в 365 миллионов рублей получил житель Краснодарского края в мае 2017 года.
Пункт продажи лотерейных билетов
14 мая, 09:43Распространение нового коронавируса
Россияне за время самоизоляции выиграли 2,5 миллиарда рублей в лотереи
Организаторами лотерей выступают Минфин и Минспорт России с целью финансовой поддержки и развития физической культуры и спорта. Общие отчисления и сборы в бюджеты разных уровней Российской Федерации от лотерейной деятельности за период с начала распространения государственных лотерей "Столото" составляют более 25 миллиардов рублей.
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РоссияСтолотоМинспортГослотоМосква
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