В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей

"Сегодня был разыгран накопленный суперприз лотереи "Гослото "6 из 45" в размере 303 527 903 рублей. Мультимиллионером стал участник 5249-го тиража из Москвы. А благодаря тому, что победитель отметил в билете семь чисел, сумма его выигрыша увеличилась более чем на миллион рублей и составила 304 727 903 рубля", - рассказали в "Столото".