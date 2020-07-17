Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574493345.html
Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице удалось не допустить гуманитарной катастрофы, паники, сохранить порядок и устойчивость власти несмотря на... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571082046_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_8b86b77a10e05256af712854bb8c8905.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571082046_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_8b86b77a10e05256af712854bb8c8905.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571082046_52:0:2783:2048_1400x0_80_0_0_e88aac67bc8e964fcc696db1ee81b84a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571082046_393:0:2441:2048_1400x0_80_0_0_5214bc1061f4ce74ae83b44e583fcfaf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID

13:34 17.07.2020 (обновлено: 13:57 17.07.2020)
290
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице удалось не допустить гуманитарной катастрофы, паники, сохранить порядок и устойчивость власти несмотря на COVID-19.
"Нам удалось не допустить гуманитарной катастрофы, паники. Мы сохранили порядок и устойчивость власти, дали возможность продолжать работу двум третям работников", - подчеркнул столичный градоначальник.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались. По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США скончались более 138 тысяч человек, в России - 11,9 тысяч.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
2101111
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
Пункт продажи лотерейных билетов
В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
Машина скорой помощи
Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России
Музей-заповедник Царицыно
РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Подмосковье может перейти к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19
Москва
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева рассказала о "парализованном страхом" Нью-Йорке
Калининград
В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
Фельдшер скорой медицинской помощи
Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103
В лаборатории
В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
Инна Святенко
В Совфеде могут разработать новый закон о туризме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
02:27Собянин: график переселения по реновации в Москве не сдвинется
Лента новостейМолния