https://ria.ru/20200717/1574493345.html
Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице удалось не допустить гуманитарной катастрофы, паники, сохранить порядок и устойчивость власти несмотря на... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:34
2020-07-17T13:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571082046_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_8b86b77a10e05256af712854bb8c8905.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество