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Война в Сирии
https://ria.ru/20200717/1574493298.html
Вершинин провел телефонный разговор с Педерсеном
Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил по телефону со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном продвижение политического... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:33
война в сирии
гейр педерсен
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Вершинин провел телефонный разговор с Педерсеном

13:33 17.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил по телефону со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном продвижение политического процесса в САР и подготовку к предстоящему заседанию конституционного комитета в Женеве, говорится в сообщении МИД РФ.
Телефонный разговор Вершинина и Педерсена состоялся 16 июля.
"Собеседники подробно обсудили весь комплекс вопросов, связанных с продвижением политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, включая подготовку к предстоящему заседанию конституционного комитета в Женеве", - сообщили в министерстве.
Первое заседание конституционного комитета Сирии торжественно прошло 30 октября в Женеве в расширенном составе. После чего работу начал малый состав.
Ранее в июне Педерсен заявил, что заседание конституционного комитета Сирии может пройти в Женеве в конце августа, а затем созываться на постоянной основе до конца года.
Здание Министерства иностранных дел РФ
16 июля, 17:54Война в Сирии
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Война в СирииГейр ПедерсенСергей ВершининВойна в СирииСовет Безопасности ООНЖенева (город)СирияООНВ мире
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