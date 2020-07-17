Вершинин провел телефонный разговор с Педерсеном

Первое заседание конституционного комитета Сирии торжественно прошло 30 октября в Женеве в расширенном составе. После чего работу начал малый состав.

Ранее в июне Педерсен заявил, что заседание конституционного комитета Сирии может пройти в Женеве в конце августа, а затем созываться на постоянной основе до конца года.