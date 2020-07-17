Вершинин провел телефонный разговор с Педерсеном

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил по телефону со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном продвижение политического процесса в САР и подготовку к предстоящему заседанию конституционного комитета в Женеве, говорится в сообщении МИД РФ.
Телефонный разговор Вершинина и Педерсена состоялся 16 июля.
"Собеседники подробно обсудили весь комплекс вопросов, связанных с продвижением политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, включая подготовку к предстоящему заседанию конституционного комитета в Женеве", - сообщили в министерстве.
Первое заседание конституционного комитета Сирии торжественно прошло 30 октября в Женеве в расширенном составе. После чего работу начал малый состав.
Ранее в июне Педерсен заявил, что заседание конституционного комитета Сирии может пройти в Женеве в конце августа, а затем созываться на постоянной основе до конца года.