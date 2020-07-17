Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опасения об увеличении заболеваемости в Хабаровском крае после несанкционированных акций есть, так как люди не принимают должных мер безопасности.
Песков выразил обеспокоенность тем, что массовые акции в поддержку губернатора Сергея Фургала могут привести к росту заболеваемости коронавирусом.
"Людей много. Люди на должном уровне не принимают меры по защите собственного здоровья, и вы знаете, что проходит от 6 до 14 суток, и последствия все проявляются наружу", - сказал пресс-секретарь президента.
При этом он назвал "передергиванием" мнение, что с помощью пандемии хабаровские власти якобы решают политические вопросы. "Я считаю, что это передергивание. Эта трактовка не что иное как передергивание", - сказал Песков журналистам.
В пятницу правительство Хабаровского края сообщало, что рассматривается возможность возврата к ограничительным мероприятиям из-за коронавируса, которые ранее были отменены. Руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева рекомендовала оперативному штабу по борьбе с коронавирусом рассмотреть вопрос о возвращении ограничений из-за роста заболеваемости.
В четверг власти информировали, что около 90% мест в COVID-госпиталях Хабаровска заняты заболевшими, их число в регионе ежедневно увеличивается на 100 человек. На сайте стопкоронавирус.рф сообщалось, что число новых случаев коронавируса в Хабаровском крае растет уже 10 недель, в регионе заняты 65% коек. Согласно статистике оперативного штаба, среди всех регионов России только у Хабаровского края наблюдается тенденция постоянного увеличения заболеваемости. При этом объем тестирований в регионе существенно не увеличивается и составляет в среднем менее 1,5 тысячи в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.