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Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опасения об увеличении заболеваемости в Хабаровском крае после несанкционированных акций есть, так... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
хабаровск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, хабаровск, хабаровский край, общество

Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске

13:31 17.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опасения об увеличении заболеваемости в Хабаровском крае после несанкционированных акций есть, так как люди не принимают должных мер безопасности.
Песков выразил обеспокоенность тем, что массовые акции в поддержку губернатора Сергея Фургала могут привести к росту заболеваемости коронавирусом.
"Людей много. Люди на должном уровне не принимают меры по защите собственного здоровья, и вы знаете, что проходит от 6 до 14 суток, и последствия все проявляются наружу", - сказал пресс-секретарь президента.
При этом он назвал "передергиванием" мнение, что с помощью пандемии хабаровские власти якобы решают политические вопросы. "Я считаю, что это передергивание. Эта трактовка не что иное как передергивание", - сказал Песков журналистам.
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В пятницу правительство Хабаровского края сообщало, что рассматривается возможность возврата к ограничительным мероприятиям из-за коронавируса, которые ранее были отменены. Руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева рекомендовала оперативному штабу по борьбе с коронавирусом рассмотреть вопрос о возвращении ограничений из-за роста заболеваемости.
В четверг власти информировали, что около 90% мест в COVID-госпиталях Хабаровска заняты заболевшими, их число в регионе ежедневно увеличивается на 100 человек. На сайте стопкоронавирус.рф сообщалось, что число новых случаев коронавируса в Хабаровском крае растет уже 10 недель, в регионе заняты 65% коек. Согласно статистике оперативного штаба, среди всех регионов России только у Хабаровского края наблюдается тенденция постоянного увеличения заболеваемости. При этом объем тестирований в регионе существенно не увеличивается и составляет в среднем менее 1,5 тысячи в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий ПесковХабаровскХабаровский крайОбщество
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