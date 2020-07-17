РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев направил письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой снять запрет на прием в музеях туристско-экскурсионных групп и реализацию соглашений с туристическими компаниями, сообщает пресс-служба РСТ.

Роспотребнадзор выпустил 10 июня 2020 года рекомендации по предупреждению распространения коронавируса для музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев. В подробное описание профилактических мероприятий попали два пункта, касающиеся проведения экскурсий.

"Один из них допускает проведение индивидуальных экскурсий, а также групповых с количеством участников не более пяти и соблюдением социальной дистанции. А второй прямо запрещает прием туристско-экскурсионных групп и реализацию соглашений с туристическими компаниями. Таким образом оказалась парализована работа туристических компаний с музеями. При этом туроператоры могут организовать групповое посещение объектов культуры с соблюдением всех противоэпидемических требований", — прокомментировали ситуацию в РСТ.

На прошедшем 13 июля заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметили стратегическое значение внутреннего туризма.