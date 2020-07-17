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РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев направил письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой снять запрет на прием в музеях... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:29
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туризм, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российский союз туриндустрии (рст)

РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами

13:29 17.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМузей-заповедник "Царицыно"
Музей-заповедник Царицыно
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев направил письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой снять запрет на прием в музеях туристско-экскурсионных групп и реализацию соглашений с туристическими компаниями, сообщает пресс-служба РСТ.
Роспотребнадзор выпустил 10 июня 2020 года рекомендации по предупреждению распространения коронавируса для музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев. В подробное описание профилактических мероприятий попали два пункта, касающиеся проведения экскурсий.
"Один из них допускает проведение индивидуальных экскурсий, а также групповых с количеством участников не более пяти и соблюдением социальной дистанции. А второй прямо запрещает прием туристско-экскурсионных групп и реализацию соглашений с туристическими компаниями. Таким образом оказалась парализована работа туристических компаний с музеями. При этом туроператоры могут организовать групповое посещение объектов культуры с соблюдением всех противоэпидемических требований", — прокомментировали ситуацию в РСТ.
На прошедшем 13 июля заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметили стратегическое значение внутреннего туризма.
"Однако действующий запрет на работу туроператоров с музеями не позволяет формировать полноценный турпродукт с посещением объектов показа и ставит под вопрос выполнение поставленных задач в сфере туризма. Об этом также говорится в письме", — уточнили в союзе туриндустрии.
Музей-усадьба - главное здание
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