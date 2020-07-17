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В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
В Германии пока не зафиксированы кибератаки на важные центры разработки вакцины от COVID-19, заявил на брифинге в Берлине представитель МВД ФРГ Стив Альтер. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:40
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19

13:28 17.07.2020 (обновлено: 13:40 17.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ лаборатории
В лаборатории
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В лаборатории. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. В Германии пока не зафиксированы кибератаки на важные центры разработки вакцины от COVID-19, заявил на брифинге в Берлине представитель МВД ФРГ Стив Альтер.
"В Германии до сих пор не зафиксированы кибератаки в отношении важных центров разработки вакцины от COVID-19", - заявил Альтер, отвечая на вопрос РИА Новости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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