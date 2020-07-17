В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

По данным оперштаба, девять заболевших выявлены при обращении за медицинской помощью, в том числе у двоих диагностировали пневмонию. У пятерых заболевание протекает бессимптомно, коронавирус у них выявили по результатам лабораторных обследований по контакту с ранее заболевшими по месту работы и жительства. Среди инфицированных подросток 13 лет.