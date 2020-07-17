В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 17 июл - РИА Новости. Трое из 14 пациентов, у которых в Калининградской области за последние сутки выявили коронавирус, приехали из других российских регионов, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 14 случаев коронавирусной инфекции. У троих заболевших клинические проявления заболевания появились через три-пять дней после возвращения из Москвы и Челябинска", - рассказали в штабе.
По данным оперштаба, девять заболевших выявлены при обращении за медицинской помощью, в том числе у двоих диагностировали пневмонию. У пятерых заболевание протекает бессимптомно, коронавирус у них выявили по результатам лабораторных обследований по контакту с ранее заболевшими по месту работы и жительства. Среди инфицированных подросток 13 лет.
Всего на 17 июля на COVID-19 в Калининградской области обследовано 107,2 тысячи человек. Выявлено 2676 случаев заражения, 1921 человек выздоровел (54 за последние сутки), скончались 44. Остаются под медицинским наблюдением 279 человек, в том числе четверо в условиях обсерватора.
Как сообщили в оперштабе, из четырех действовавших в регионе обсерваторов, в настоящее время действует только один — в отдельно стоящем корпусе санатория "Янтарный берег" в городе Светлогорске. Задействованный под обсерватор оздоровительный лагерь "Паруса надежды" дезинфицируют и готовят к приему отдыхающих.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.