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https://ria.ru/20200717/1574492789.html
Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 799, до 35 802, всего с начала пандемии умерли 1988 человек, сообщил телеканал... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:26
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коронавирусы
здоровье - общество
воз
румыния
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, румыния, в мире

Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи

13:26 17.07.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 799, до 35 802, всего с начала пандемии умерли 1988 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 35 003 случаях заражения, 1971 из которых стал летальным.
"На сегодня в Румынии подтверждено 35 802 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1988 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что почти 24,6 тысячи пациентов были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 16 августа. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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