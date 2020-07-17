В Москве рассказали о выявленных нарушениях в работе такси с начала года

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 13,5 тысяч нарушений выявили в работе такси в Более 13,5 тысяч нарушений выявили в работе такси в Москве с начала года, почти 2 тысячи автомобилей отправили на спецстоянки за нарушение правил безопасности перевозок, сообщает пресс-служба Московской административной дорожной инспекции.

Отмечается, что с начала года в работе такси выявили 13653 нарушения.

"С начала года инспекторы МАДИ провели 1002 рейда по проверке соблюдения таксистами правил и безопасности перевозок. Мероприятия проводили ежедневно возле крупных транспортно-пересадочных узлов, вокзалов, торговых центров и других мест притяжения такси. В ходе совместных рейдов с ГИБДД инспекторы МАДИ изъяли и направили на спецстоянки 1737 автомобилей из-за того, что водители не прошли перед выездом обязательный медицинский осмотр, а автомобили – технический", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ежедневно москвичи и гости столицы совершают свыше полумиллиона поездок на такси.

"Очень важно, чтобы они были в безопасности, поэтому мы уделяем особое внимание тому, как таксисты соблюдают все необходимые требования. Для этого мы проверяем, проходил ли водитель медицинский осмотр, а автомобиль – технический во избежание риска возникновения ДТП", - сообщили в пресс-службе МАДИ.

Кроме этого, МАДИ зафиксировала 13,6 тысячи других нарушений, связанных с несоблюдением обязательных требований к такси. "Чаще всего на кузове автомобилей не было цветографической схемы в виде "шашечек", опознавательного фонаря "такси" на крыше или информации о тарифах и перевозчике в салоне. За такие нарушения водителям и такси-компаниям выписали штрафы от 1 до 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.