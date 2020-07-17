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В Москве рассказали о выявленных нарушениях в работе такси с начала года
Более 13,5 тысяч нарушений выявили в работе такси в Москве с начала года, почти 2 тысячи автомобилей отправили на спецстоянки за нарушение правил безопасности... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:24
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия

В Москве рассказали о выявленных нарушениях в работе такси с начала года

13:24 17.07.2020
36
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 13,5 тысяч нарушений выявили в работе такси в Москве с начала года, почти 2 тысячи автомобилей отправили на спецстоянки за нарушение правил безопасности перевозок, сообщает пресс-служба Московской административной дорожной инспекции.
Отмечается, что с начала года в работе такси выявили 13653 нарушения.
"С начала года инспекторы МАДИ провели 1002 рейда по проверке соблюдения таксистами правил и безопасности перевозок. Мероприятия проводили ежедневно возле крупных транспортно-пересадочных узлов, вокзалов, торговых центров и других мест притяжения такси. В ходе совместных рейдов с ГИБДД инспекторы МАДИ изъяли и направили на спецстоянки 1737 автомобилей из-за того, что водители не прошли перед выездом обязательный медицинский осмотр, а автомобили – технический", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ежедневно москвичи и гости столицы совершают свыше полумиллиона поездок на такси.
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"Очень важно, чтобы они были в безопасности, поэтому мы уделяем особое внимание тому, как таксисты соблюдают все необходимые требования. Для этого мы проверяем, проходил ли водитель медицинский осмотр, а автомобиль – технический во избежание риска возникновения ДТП", - сообщили в пресс-службе МАДИ.
Кроме этого, МАДИ зафиксировала 13,6 тысячи других нарушений, связанных с несоблюдением обязательных требований к такси. "Чаще всего на кузове автомобилей не было цветографической схемы в виде "шашечек", опознавательного фонаря "такси" на крыше или информации о тарифах и перевозчике в салоне. За такие нарушения водителям и такси-компаниям выписали штрафы от 1 до 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо совместных рейдов с ГИБДД, в целях профилактики распространения коронавируса МАДИ провела 154 рейда с Роспотребнадзором. С начала пандемии сотрудники выявили в такси 1168 нарушений - у водителей не было средств индивидуальной защиты и антисептиков.
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