Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200717/1574492549.html
Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
В Москве уже 60% жителей обладают коллективным иммунитетом от коронавируса, сообщил РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:23
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
нью-йорк (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573576604_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1773da6b5c28a6f45d765cecfba4716d.jpg
https://ria.ru/20200713/1574303020.html
Т.е. 60% переболело? Т.е. официальная статистика врёт?
26
7
москва
нью-йорк (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573576604_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1773da6b5c28a6f45d765cecfba4716d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573576604_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_d631c839ff44ba4cf024750b46ecf353.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573576604_316:0:2364:2048_1400x0_80_0_0_ff65514434b2e08fe36c614db99c0375.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, нью-йорк (город)

Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу

13:23 17.07.2020
1863
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПарк Зарядье возобновил работу после карантина
Парк Зарядье возобновил работу после карантина
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Москве уже 60% жителей обладают коллективным иммунитетом от коронавируса, сообщил РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
"И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения", - сказал собеседник агентства.
Столичный градоначальник считает оправданным сравнение Москвы с Нью-Йорком.
"При этом у них процесс прошел за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой, а мы сгладили пик, растянули процесс на три месяца", - подчеркнул столичный градоначальник.
Нью-Йорк стал центром эпидемии коронавируса в США. В худшие дни здесь за сутки умирали более 700 человек, более 3 тысяч попадали в больницы. Всего в городе Нью-Йорк от коронавируса, по данным на 16 июля, скончались 18 754 человек, еще порядка 4,6 тысячи смертей требуют дополнительной проверки. В Москве, по данным на 17 июля, всего от COVID умер 4271 человек.
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
13 июля, 21:07Распространение нового коронавируса
ВОЗ назвала четыре сценария распространения коронавируса в мире
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
323530115
Обсудить 7
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваНью-Йорк (город)
Популярные комментарии
Т.е. 60% переболело? Т.е. официальная статистика врёт?
17 июля, 13:29
РПРоман Пнр
1560005
Рекомендуем
Участники акции Бессмертный полк в Москве
В Кремле обратили внимание на инициативу о переносе "Бессмертного полка"
Военнослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье
В России объявили внезапную проверку войск
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева рассказала о "парализованном страхом" Нью-Йорке
Немецкие войска на улице Ленина в Орле. 3 октября 1941
"Особенная жестокость": как финские солдаты лютовали в 1941 году в России
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Песков рассказал о сути своей работы
Автомобиль на водородной заправке в Париже
Европа проведет зеленую революцию на Украине и заставит платить Россию
Митинг против законопроекта об отмене обязательного обучения в школах на украинском языке у здания Верховной рады Украины. 17 июля 2020
Митингующие у здания Верховной рады устроили потасовку с полицией
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
В Совфеде усомнились в характеристиках американской "супер-пупер-ракеты"
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
В России выявили 6406 новых случаев коронавируса
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае
Дональд Трамп в медицинской маске
Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки
Пуск ракеты-носителя Чанчжэн
В Китае на стартовую площадку доставили ракету для запуска миссии на Марс
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
Участники несанкционированной акции за отмену поправок в Конституцию РФ на Пушкинской площади в Москве
Песков прокомментировал прошедшие несанкционированные акции
Парад украинских вышиванок
Как идея суверенитета Украины привела ее к статусу "подстилки Америки"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:57ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске
13:55В Совфеде могут разработать новый закон о туризме
13:51Мурашко рассказал о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19
13:49Джонсон надеется, что Британия вернется к нормальной жизни к Рождеству
13:49В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана
13:45СК начал проверку после разлива топлива на Байкале
13:44СК начал проверки из-за лесных пожаров в двух районах Югры
13:43Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России
13:42Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103
13:41У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
Лента новостейМолния