В ЦБ рассказали о чистой прибыли российских банков в июне

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские банки в июне 2020 года получили чистую прибыль примерно в 70 миллиардов рублей против 0,5 миллиарда рублей в мае, в результате за полугодие их финансовый результат вырос на 12,5% по сравнению с показателем годом ранее и составил 630 миллиардов рублей, сообщает Российские банки в июне 2020 года получили чистую прибыль примерно в 70 миллиардов рублей против 0,5 миллиарда рублей в мае, в результате за полугодие их финансовый результат вырос на 12,5% по сравнению с показателем годом ранее и составил 630 миллиардов рублей, сообщает ЦБ в обзоре развития банковского сектора.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в начале июня говорила, что кредитные организации в мае получили рекордно низкую чистую прибыль в 0,5 миллиарда рублей, в результате за пять месяцев текущего года банки заработали 561 миллиард рублей.

"В июне банки заработали около 70 миллиардов рублей – это улучшение по сравнению с околонулевым результатом в мае, но все же ниже среднемесячной прибыли по прошлому году - около 110 миллиардов рублей, без учета влияния перехода на МСФО 9", - сказано в документе.

Накопленным итогом чистая прибыль за первое полугодие текущего года с учетом хорошего результата в первом квартале составила 630 миллиардов рублей против 560 миллиардов рублей годом ранее (без учета влияния перехода на МСФО 9).