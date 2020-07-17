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В ЦБ рассказали о чистой прибыли российских банков в июне
Российские банки в июне 2020 года получили чистую прибыль примерно в 70 миллиардов рублей против 0,5 миллиарда рублей в мае, в результате за полугодие их... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:20
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
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353
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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

В ЦБ рассказали о чистой прибыли российских банков в июне

13:20 17.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские банки в июне 2020 года получили чистую прибыль примерно в 70 миллиардов рублей против 0,5 миллиарда рублей в мае, в результате за полугодие их финансовый результат вырос на 12,5% по сравнению с показателем годом ранее и составил 630 миллиардов рублей, сообщает ЦБ в обзоре развития банковского сектора.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в начале июня говорила, что кредитные организации в мае получили рекордно низкую чистую прибыль в 0,5 миллиарда рублей, в результате за пять месяцев текущего года банки заработали 561 миллиард рублей.
"В июне банки заработали около 70 миллиардов рублей – это улучшение по сравнению с околонулевым результатом в мае, но все же ниже среднемесячной прибыли по прошлому году - около 110 миллиардов рублей, без учета влияния перехода на МСФО 9", - сказано в документе.
Накопленным итогом чистая прибыль за первое полугодие текущего года с учетом хорошего результата в первом квартале составила 630 миллиардов рублей против 560 миллиардов рублей годом ранее (без учета влияния перехода на МСФО 9).
Выросло и количество прибыльных банков – положительный финансовый результат после налогообложения в июне показали 245 банков против 218 кредитных организаций в мае, хотя их доля в секторе сократилась (с 76% до 67% от активов сектора). "Иными словами, некоторые банки, получившие небольшой убыток в мае, в июне вышли в слабый "плюс", однако при этом несколько крупных банков, наоборот, после прибыльного результата в мае зафиксировали незначительный убыток в июне", - пояснили в ЦБ.
Здание Центрального банка РФ
15 июля, 18:02
ЦБ ожидает дальнейшего роста годовой инфляции
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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