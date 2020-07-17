Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил РИА Новости, почему смертность в Москве от коронавируса в пять раз ниже, чем в Нью-Йорке.
"Мы раньше, чем они, ввели меры карантина, лучше подготовили здравоохранение. За счет сглаженного пика снизили в разы и пиковые нагрузки на здравоохранение. Поэтому смертность у нас в пять раз ниже, при том что Москва больше Нью-Йорка на 3 миллиона жителей", - сказал собеседник агентства, отметив, что считает оправданным сравнение Москвы с Нью-Йорком.
Нью-Йорк стал центром эпидемии коронавируса в США. В худшие дни здесь за сутки умирали более 700 человек, более 3 тысяч попадали в больницы. Всего в городе Нью-Йорк от коронавируса, по данным на 16 июля, скончались 18 754 человек. В Москве, по данным на 17 июля, всего от COVID умер 4271 человек. При этом уже более двух месяцев в столице сохраняется отрицательный темп прироста новых случаев. По данным на пятницу, число новых заболевших на 10% меньше, чем неделю назад.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались. По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США скончались более 138 тысяч человек, в России - 11,9 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.