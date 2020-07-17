Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке

"Мы раньше, чем они, ввели меры карантина, лучше подготовили здравоохранение. За счет сглаженного пика снизили в разы и пиковые нагрузки на здравоохранение. Поэтому смертность у нас в пять раз ниже, при том что Москва больше Нью-Йорка на 3 миллиона жителей", - сказал собеседник агентства, отметив, что считает оправданным сравнение Москвы с Нью-Йорком.