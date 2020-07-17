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Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
В Москве уже 60% жителей обладают коллективным иммунитетом от коронавируса, сообщил РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:20
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сергей собянин
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу

13:18 17.07.2020 (обновлено: 13:20 17.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Москве уже 60% жителей обладают коллективным иммунитетом от коронавируса, сообщил РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
"И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения", - сказал собеседник агентства.
Столичный градоначальник считает оправданным сравнение Москвы с Нью-Йорком.
"При этом у них процесс прошел за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой, а мы сгладили  пик, растянули процесс на три месяца", - подчеркнул столичный градоначальник.
Нью-Йорк стал центром эпидемии коронавируса в США. В худшие дни здесь за сутки умирали более 700 человек, более 3 тысяч попадали в больницы. Всего в городе Нью-Йорк от коронавируса, по данным на 16 июля, скончались 18 754 человек, еще порядка 4,6 тысячи смертей требуют дополнительной проверки. В Москве, по данным на 17 июля, всего от COVID умер 4271 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
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17 июля, 13:55
Anton Bystryanskiy
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