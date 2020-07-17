https://ria.ru/20200717/1574491943.html
В Центробанке отметили рост объема средств россиян в банках
Объем средств россиян в российских банках вырос в июне на 1,9%, средства компаний увеличились на 1,6%, говорится в обзоре ЦБ развития банковского сектора. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:16
2020-07-17T13:16
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Объем средств россиян в российских банках вырос в июне на 1,9%, средства компаний увеличились на 1,6%, говорится в обзоре ЦБ
развития банковского сектора.
"Средства населения существенно возросли (на 585 миллиардов рублей, или 1,9%). Приток вкладов показали главным образом системно значимые кредитные организации (+2,2%), тогда как в других банках из топ-100 прирост был гораздо скромнее (+0,7%)", - сказано в документе. По итогам июня объем средств физических лиц достиг 31,7 триллиона рублей.
Отмечается, что в значительной степени рост был обусловлен выплатами в рамках государственной программы поддержки семей с детьми - регулятор оценивает объем таких выплат в июне на уровне порядка 290 миллиардов рублей. Поддержку вкладам, указывает ЦБ, оказывают также развитие проектного финансирования и рост ипотеки - по итогам июня остатки на счетах эскроу увеличились на 68 миллиардов рублей, превысив 420 миллиардов рублей.
Объем депозитов организаций в июне вырос на 1,6%, или на 468 миллиардов рублей: в меньшей степени рост наблюдался у системно значимых кредитных организаций - на 1%, а в большей - у других банков из топ-100(рост на 3,5%). В ЦБ также пояснили, что прирост обеспечен рублевыми остатками, которые увеличились за прошлый месяц на 4,1%, в то время как средства в валюте снижались - на 3,2%.