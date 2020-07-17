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https://ria.ru/20200717/1574491910.html
Число случаев COVID-19 в США выросло на рекордные 77 тысяч за сутки
Рекордные 77 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в США, еще более 900 человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:16
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

Число случаев COVID-19 в США выросло на рекордные 77 тысяч за сутки

13:16 17.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Техасе
Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Рекордные 77 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в США, еще более 900 человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 77 255 случаев заражения, 943 человека скончались.
Днем ранее эти показатели составляли 66,2 тысячи и 941 соответственно.
По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 576 430 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 138 тысяч человек. Выздоровели более миллиона заразившихся.
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