Число случаев COVID-19 в США выросло на рекордные 77 тысяч за сутки

По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 77 255 случаев заражения, 943 человека скончались.

По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 576 430 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 138 тысяч человек. Выздоровели более миллиона заразившихся.