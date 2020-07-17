Подмосковье может перейти к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19

"Мы уже подходим к тому, чтобы перейти на третий этап смягчения ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса. К концу этой недели – началу следующей – перейдем. Для того, чтобы перейти этот рубеж, коэффициент распространения COVID-19 должен быть менее 0,5. И мы приближаемся к этой цифре", - сказала Труш.