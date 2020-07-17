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Подмосковье может перейти к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19
Московская область может перейти на третий этап смягчения ограничений, введенных в регионе из-за COVID-19, уже в начале следующей недели, сообщает РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:14
распространение нового коронавируса
зинаида труш
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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зинаида труш, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

Подмосковье может перейти к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19

13:14 17.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Московская область может перейти на третий этап смягчения ограничений, введенных в регионе из-за COVID-19, уже в начале следующей недели, сообщает РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Подмосковья Зинаида Труш.
"Мы уже подходим к тому, чтобы перейти на третий этап смягчения ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса. К концу этой недели – началу следующей – перейдем. Для того, чтобы перейти этот рубеж, коэффициент распространения COVID-19 должен быть менее 0,5. И мы приближаемся к этой цифре", - сказала Труш.
Она рассказала, что на сегодняшний день в стационарах региона лечение проходят почти 800 пациентов с коронавирусом, на амбулаторном лечении – 28,8%, выздоровело – 68,0% среди них только 3-5% переносят заболевание в тяжелой форме.
"По состоянию на четверг, 16 июля, лечение на дому проходят 14,2 тысячи подмосковных пациентов. Наибольшее число среди всех инфицированных в возрасте от 50 до 64 лет, далее идут пациенты в возрасте от 30 до 49 лет, старше 65 лет – 18%", - добавила Труш.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЗинаида ТрушКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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