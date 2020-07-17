Подмосковье может перейти к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Московская область может перейти на третий этап смягчения ограничений, введенных в регионе из-за COVID-19, уже в начале следующей недели, сообщает РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Подмосковья Зинаида Труш.
"Мы уже подходим к тому, чтобы перейти на третий этап смягчения ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса. К концу этой недели – началу следующей – перейдем. Для того, чтобы перейти этот рубеж, коэффициент распространения COVID-19 должен быть менее 0,5. И мы приближаемся к этой цифре", - сказала Труш.
Она рассказала, что на сегодняшний день в стационарах региона лечение проходят почти 800 пациентов с коронавирусом, на амбулаторном лечении – 28,8%, выздоровело – 68,0% среди них только 3-5% переносят заболевание в тяжелой форме.
"По состоянию на четверг, 16 июля, лечение на дому проходят 14,2 тысячи подмосковных пациентов. Наибольшее число среди всех инфицированных в возрасте от 50 до 64 лет, далее идут пациенты в возрасте от 30 до 49 лет, старше 65 лет – 18%", - добавила Труш.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.