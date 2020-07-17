В Центробанке оценили темпы кредитования в России в июне

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Темпы кредитования в России в июне практически вышли на докризисный уровень, при этом корпоративный кредитный портфель вырос на 0,5%, говорится в обзоре развития банковского сектора, подготовленном Темпы кредитования в России в июне практически вышли на докризисный уровень, при этом корпоративный кредитный портфель вырос на 0,5%, говорится в обзоре развития банковского сектора, подготовленном ЦБ

"В июне темпы кредитования практически вышли на докризисный уровень. Корпоративный кредитный портфель вырос на 0,5% после околонулевого роста в мае. При этом у системно значимых кредитных организаций по-прежнему рост медленнее (+0,3%), чем у остальных кредитных организаций… из топ-100 (+1,5%)", - сказано в документе.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в начале недели говорила, что розничные кредиты в июне выросли на 1% после роста в 0,2% в мае.

По данным ЦБ, в отличие от корпоративного кредитования, рост розничного портфеля обеспечили в основном системно значимые кредитные организации, у которых данный сегмент вырос на 1,2%, тогда как у других банков из топ-100 - всего на 0,2%.