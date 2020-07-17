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В Центробанке оценили темпы кредитования в России в июне
Темпы кредитования в России в июне практически вышли на докризисный уровень, при этом корпоративный кредитный портфель вырос на 0,5%, говорится в обзоре... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:13
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

В Центробанке оценили темпы кредитования в России в июне

13:13 17.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Темпы кредитования в России в июне практически вышли на докризисный уровень, при этом корпоративный кредитный портфель вырос на 0,5%, говорится в обзоре развития банковского сектора, подготовленном ЦБ.
"В июне темпы кредитования практически вышли на докризисный уровень. Корпоративный кредитный портфель вырос на 0,5% после околонулевого роста в мае. При этом у системно значимых кредитных организаций по-прежнему рост медленнее (+0,3%), чем у остальных кредитных организаций… из топ-100 (+1,5%)", - сказано в документе.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в начале недели говорила, что розничные кредиты в июне выросли на 1% после роста в 0,2% в мае.
По данным ЦБ, в отличие от корпоративного кредитования, рост розничного портфеля обеспечили в основном системно значимые кредитные организации, у которых данный сегмент вырос на 1,2%, тогда как у других банков из топ-100 - всего на 0,2%.
В большей мере растет ипотека - по опросам крупнейших кредитных организаций, ипотечный портфель прибавил 1,5%, в том числе благодаря программе льготного кредитования по ставке 6,5%. Необеспеченные потребительские кредиты по тем же опросам также показали рост - на 0,7%.
Здание Центрального банка РФ
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