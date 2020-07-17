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"Особенная жестокость": как финские солдаты лютовали в 1941 году в России
Осенью 1941 года территории центральной России оккупировали не только германские солдаты: вместе с ними там бесчинствовали и финские каратели, которые... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:35
без срока давности
нквд ссср
следственный комитет россии (ск рф)
финляндия
погарский район
гордеевский район
происшествия
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без срока давности, нквд ссср, следственный комитет россии (ск рф), финляндия, погарский район, гордеевский район, происшествия

"Особенная жестокость": как финские солдаты лютовали в 1941 году в России

13:11 17.07.2020 (обновлено: 13:35 17.07.2020)
1266
CC0 / / Немецкие войска на улице Ленина в Орле. 3 октября 1941
Немецкие войска на улице Ленина в Орле. 3 октября 1941
CC0 / /
Немецкие войска на улице Ленина в Орле. 3 октября 1941. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Осенью 1941 года территории центральной России оккупировали не только германские солдаты: вместе с ними там бесчинствовали и финские каратели, которые действовали даже более жестоко, чем немцы. Об этом свидетельствуют архивные материалы, рассекреченные управлением ФСБ по Орловской области в рамках проекта "Без срока давности".
РИА Новости ознакомилось с документами. В основном это сообщения о ситуации на оккупированных территориях, которые местные органы НКВД направляли вышестоящему руководству.
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"Самое зверское обращение"

"В городе Орле появились финские солдаты, которые, разъезжая по окрестным деревням, отбирают у крестьян скот, продукты и хлеб. Причем обращение с населением самое зверское, не считая за людей", — говорится в одном из сообщений.

В деревне в районе села Змиевка финские каратели задержали и обыскали группу советских граждан.
"Во время обыска финн обратил внимание, что у одного из обыскиваемых отсутствовало на руке несколько пальцев. За ответ, что пальцы им потеряны во время войны с Финляндией, финн вытащил пистолет и со словами: "Так это ты убил там моего брата" застрелил этого гражданина", — сообщает НКВД.
© Предоставлено УФСБ по Орловской областиАрхивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
Архивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
1 из 8
Архивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
© Предоставлено УФСБ по Орловской области
© Предоставлено УФСБ по Орловской областиАрхивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
Архивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
2 из 8
Архивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
© Предоставлено УФСБ по Орловской области
© Предоставлено УФСБ по Орловской областиАрхивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
Архивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
3 из 8
Архивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
© Предоставлено УФСБ по Орловской области
© Предоставлено УФСБ по Орловской областиАрхивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
Архивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
4 из 8
Архивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
© Предоставлено УФСБ по Орловской области
© Предоставлено УФСБ по Орловской областиАрхивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
Архивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
5 из 8
Архивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
© Предоставлено УФСБ по Орловской области
© Предоставлено УФСБ по Орловской областиАрхивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
Архивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
6 из 8
Архивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
© Предоставлено УФСБ по Орловской области
© Предоставлено УФСБ по Орловской областиАрхивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
Архивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
7 из 8
Архивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
© Предоставлено УФСБ по Орловской области
© Предоставлено УФСБ по Орловской областиАрхивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
Архивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
8 из 8
Архивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
© Предоставлено УФСБ по Орловской области
1 из 8
Архивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
© Предоставлено УФСБ по Орловской области
2 из 8
Архивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
© Предоставлено УФСБ по Орловской области
3 из 8
Архивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
© Предоставлено УФСБ по Орловской области
4 из 8
Архивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
© Предоставлено УФСБ по Орловской области
5 из 8
Архивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
© Предоставлено УФСБ по Орловской области
6 из 8
Архивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
© Предоставлено УФСБ по Орловской области
7 из 8
Архивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
© Предоставлено УФСБ по Орловской области
8 из 8
Архивные документы о преступлениях финских карателей на оккупированных территориях СССР
© Предоставлено УФСБ по Орловской области

Жестокость мародеров

Подразделения оккупантов, состоявшие из финских военных, лютовали и в соседних районах.

"Особенно жестоко с населением расправляются финны", — отмечалось в одном из сообщений.

В одной деревне финны забрали все постельные принадлежности и использовали их как подстилку для буксующих в грязи автомашин. В другой — Савостьяны (Погарский район нынешней Брянской области) — отряд финнов стал требовать у местных жителей продукты. "Одной женщине, давшей им два яйца, они не поверили и, произведя в ее доме обыск, нашли еще одно яйцо. За укрытие одного яйца дом ее был сожжен, где сгорело все ее имущество", — говорится в документе.
В деревне Сенное (Севский район) в октябре 1941 года оккупанты забрали более полутора сотен коров. "При оказании сопротивления была застрелена одна женщина, которая не хотела отдать своей последней коровы", — сообщали чекисты.
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Особенные бесчинства по-фински

"Грабеж и насилие над населением занятых немцами районов все более возрастают. Особенно бесчинствуют карательные отряды, состоящие главным образом из финнов", — сообщалось в одном из донесений.

Эти отряды карателей боролись и с советскими партизанами. "Тридцатого сентября в урочище Обруб-Березовка и Тарабанькино, где располагался наш партизанский отряд, немцы бросили карательный отряд белофиннов в количестве 250-300 человек на мотоциклах и велосипедах, — отмечалось в другом сообщении. Группа из 20 партизан устроила засаду в лесу и при приближении карателей открыла по ним огонь. В результате было убито восемь белофиннов, многие ранены, остальные бежали.
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А в деревне Казаричи Гордеевского района финны расстреляли семь человек из числа сельского актива. Их обвинили в содействии партизанам.
Оккупация Орловской области в годы Великой Отечественной войны длилась с октября 1941 по август 1943 года. За это время, по неполным данным, нацисты убили боле 80 тысяч мирных жителей — женщин, детей, стариков. Свыше 200 тысяч человек угнали на каторгу в Германию.
По фактам нацистских преступлений в Орловской области Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".
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Без срока давностиНКВД СССРСледственный комитет России (СК РФ)ФинляндияПогарский районГордеевский районПроисшествия
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