При ремонте Большого Каменного моста в Москве вернут дубовые витражи

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В ходе капитального ремонта Большого Каменного моста отреставрируют чугунные элементы ограждения и воссоздадут исторические дубовые витражи, сообщил журналистам заместитель мэра В ходе капитального ремонта Большого Каменного моста отреставрируют чугунные элементы ограждения и воссоздадут исторические дубовые витражи, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Он отметил, что работы по ремонту моста стартовали в минувшую субботу. В них задействованы около 200 специалистов комплекса городского хозяйства и 60 единиц строительной техники.

"Работы предстоят масштабные, фактически сооружение пересоберут заново, при этом мост продолжит функционировать, полностью закрывать его не будут. Проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря новейшим уникальным технологиям, которые впервые были применены специалистами комплекса городского хозяйства в прошлом году при проведении капремонта Большого Москворецкого моста", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра сообщил, что в ходе ремонтных работ с проезжей части моста уже сняли около семи тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, разобрали железобетонные конструкции подэстакадного пространства левого берега и ограждение моста, чугунные элементы которого будут отправлены на реставрацию.

"Проектом капремонта моста предусмотрена также реставрация гранитной облицовки и мачт освещения, будут воссозданы исторические дубовые витражи", - уточнил Бирюков.