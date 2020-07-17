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При ремонте Большого Каменного моста в Москве вернут дубовые витражи
В ходе капитального ремонта Большого Каменного моста отреставрируют чугунные элементы ограждения и воссоздадут исторические дубовые витражи, сообщил журналистам РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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петр бирюков, москва

При ремонте Большого Каменного моста в Москве вернут дубовые витражи

13:11 17.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В ходе капитального ремонта Большого Каменного моста отреставрируют чугунные элементы ограждения и воссоздадут исторические дубовые витражи, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что работы по ремонту моста стартовали в минувшую субботу. В них задействованы около 200 специалистов комплекса городского хозяйства и 60 единиц строительной техники.
"Работы предстоят масштабные, фактически сооружение пересоберут заново, при этом мост продолжит функционировать, полностью закрывать его не будут. Проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря новейшим уникальным технологиям, которые впервые были применены специалистами комплекса городского хозяйства в прошлом году при проведении капремонта Большого Москворецкого моста", - сказал Бирюков.
Заместитель мэра сообщил, что в ходе ремонтных работ с проезжей части моста уже сняли около семи тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, разобрали железобетонные конструкции подэстакадного пространства левого берега и ограждение моста, чугунные элементы которого будут отправлены на реставрацию.
"Проектом капремонта моста предусмотрена также реставрация гранитной облицовки и мачт освещения, будут воссозданы исторические дубовые витражи", - уточнил Бирюков.
Московский Кремль
11 июля, 08:27
В Москве начался капитальный ремонт Большого Каменного моста
Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что на время проведения работ движение по мосту частично ограничено. Строительная площадка огорожена, а на свободные полосы нанесена временная разметка для организации проезда транспорта по двум полосам в каждом направлении. Работы планируется завершить в четвертом квартале 2021 года.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
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