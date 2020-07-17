Песков оценил отношения России и Великобритании

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения Лондона в адрес Москвы в причастности к "вмешательству" в выборы 2019 года, заявил, что вряд ли британская сторона может сделать что-то еще для усугубления отношений с Россией, которые и так на низком уровне.
"Что касается влияния на двусторонние отношения. Первое, что мне хотелось сказать, это то, что, конечно, этот негатив скажется на двусторонних российско-британских отношениях, но здесь, наверное, следует признать, что вряд ли может что-то сделать британская сторона, чтобы еще больше усугубить характер двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам.
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент утверждает, что Россия "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому факту возбуждено уголовное расследование. Песков ранее заявил РИА Новости, что Россия не приемлет обвинения во вмешательстве в британские выборы 2019 года и считает их голословными.