Песков оценил отношения России и Великобритании

"Что касается влияния на двусторонние отношения. Первое, что мне хотелось сказать, это то, что, конечно, этот негатив скажется на двусторонних российско-британских отношениях, но здесь, наверное, следует признать, что вряд ли может что-то сделать британская сторона, чтобы еще больше усугубить характер двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам.