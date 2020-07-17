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Россия отвергает обвинения Лондона в хакерских атаках, заявил Песков
Россия не принимает обвинения со стороны Лондона в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:34
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353
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доминик рааб, дмитрий песков, великобритания, лондон, сша, в мире

Россия отвергает обвинения Лондона в хакерских атаках, заявил Песков

13:05 17.07.2020 (обновлено: 13:34 17.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия не принимает обвинения со стороны Лондона в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В четверг Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что работает с США и Канадой над выявлением хакерских атак, затрагивающих фармацевтические компании и ученых, в нескольких странах. По мнению центра, связанные с РФ хакеры пытались похитить в трех странах данные о разработке вакцины от COVID-19. Песков ранее отверг обвинения, заявив, что Россия не имеет к этой ситуации никакого отношения. В посольстве РФ в Лондоне считают, что заявления главы МИД Великобритании Доминика Рааба о киберугрозах со стороны РФ - это "пропагандистский шаг".
"Мы не принимаем эти обвинения, мы не знаем, кто и что пытался взламывать в Великобритании, но Россия точно не имеет к этому никакого отношения. Мы сами все время сталкиваемся с подобными попытками совершения киберпреступления в отношении наших компьютерных баз, наших ведомств. Наши ведомства постоянно отражают эти атаки. Это общая проблема, но мы категорически не согласны с голословными обвинениями в наш адрес ", - сообщил Песков.
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Песков также отметил, что в Кремле совершенно не знают о том, "что это за группа и к кому она относится".
На уточняющий вопрос журналистов о том, что британские спецслужбы на 95% уверены в связи хакерской группировки с РФ, Песков указал, для Москвы неприемлемо, когда проценты приводят к каким-либо обвинениям в ее адрес.
"Мы вообще не понимаем, что такое 95% уверенности у британских спецслужб. Почему не 96% и не 94%? По все видимости, британские спецслужбы используют какую-то специальную методику подсчета степени своей уверенности. Но в любом случае, мы не приемлем ситуацию, когда эти проценты приводят к каким-либо обвинениям в наш адрес", - сказал пресс-секретарь главы государства.
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Доминик РаабДмитрий ПесковВеликобританияЛондонСШАВ мире
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