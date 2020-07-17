Россия отвергает обвинения Лондона в хакерских атаках, заявил Песков

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия не принимает обвинения со стороны Россия не принимает обвинения со стороны Лондона в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

В четверг Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что работает с США Канадой над выявлением хакерских атак, затрагивающих фармацевтические компании и ученых, в нескольких странах. По мнению центра, связанные с РФ хакеры пытались похитить в трех странах данные о разработке вакцины от COVID-19. Песков ранее отверг обвинения, заявив, что Россия не имеет к этой ситуации никакого отношения. В посольстве РФ в Лондоне считают, что заявления главы МИД Великобритании Доминика Рааба о киберугрозах со стороны РФ - это "пропагандистский шаг".

"Мы не принимаем эти обвинения, мы не знаем, кто и что пытался взламывать в Великобритании, но Россия точно не имеет к этому никакого отношения. Мы сами все время сталкиваемся с подобными попытками совершения киберпреступления в отношении наших компьютерных баз, наших ведомств. Наши ведомства постоянно отражают эти атаки. Это общая проблема, но мы категорически не согласны с голословными обвинениями в наш адрес ", - сообщил Песков.

Песков также отметил, что в Кремле совершенно не знают о том, "что это за группа и к кому она относится".

На уточняющий вопрос журналистов о том, что британские спецслужбы на 95% уверены в связи хакерской группировки с РФ, Песков указал, для Москвы неприемлемо, когда проценты приводят к каким-либо обвинениям в ее адрес.